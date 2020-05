Cacciari duro: "Contro Salvini pagliacciata. Pd? Figura di m...a"

Intervistato da Huffington Post, Massimo Cacciari torna sul tema politico più caldo delle ultime ore, vale a dire il pronunciamento da parte della Giunta per le immunità del Senato circa la possibilità di procedere nei confronti di Matteo Salvini per la questione Open Arms.

Sono stati 13 i voti in favore della relazione presentata da Maurizio Gasparri, presidente della Giunta, nella quale si chiedeva di respingere la richiesta di processo avanzata dal tribunale dei ministri di Palermo. A far più rumore sono stati i voti della senatrice grillina Alessandra Riccardi e dell'ex pentastellato, ora confluito nel Gruppo misto, Mario Michele Giarrusso.

"Bella figura di m***a che ha fatto il Pd" , esordisce l'ex sindaco di Venezia. "I due senatori che hanno votato contro in dissenso hanno fatto bene perché è inaudito ciò che stanno facendo i grillini. Il Movimento sta sconfessando totalmente ciò che ha assecondato durante il Governo con Salvini. E dov’è finita la responsabilità collegiale di un esecutivo? Ma scherziamo, si dimettessero. Hanno un muso di tolla" , attacca ancora.

Quando la giornalista dell' Huffington Post fa notare a Cacciari che i grillini compongono ora una compagine di governo in cui il Carroccio è stato escluso in favore del Pd/Italia Viva, il professore cerca di spiegare il suo punto di vista. "Ma i 5 stelle hanno fatto la crisi di Governo quando Salvini sequestrava gli immigrati a bordo della Open Arms? Della Diciotti o della Gregoretti? Non mi pare" , asserisce il professore. Quindi, come fatto da lui notare, una crisi di governo, se mai i casi da lui elencati avessero provocato scossoni di enorme portata nella sensibilità dei CinqueStelle, si sarebbe dovuta aprire proprio in quel momento.

"I renziani di Italia Viva hanno fatto bene a sottrarsi a questa pagliacciata. Io avrei votato più che volentieri per la carcerazione di Salvini, ma tutto questo è una bufala. Avrei preferito che i Cinquestelle facessero autocritica, pentimento, conversione e perdono, Dante me lo ha insegnato" , prosegue l'ex sindaco. Le sue critiche sono tuttavia più mirate al periodo in cui si era venuta a creare l'alleanza gialloverde.