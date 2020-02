Calabria, il capitano Ultimo entra nella giunta di centrodestra

Il capitano Ultimo, l'ufficiale dei carabinieri che nel '93 strinse le manette ai polsi a Totò Riina, sarà l'assessore all'Ambiente della nuova giunta regionale della forzista Jole Santelli.

La legislatura calabrese inizia dunque con un colpo a sorpresa della governatrice del centrodestra, che ha annunciato e poi firmato la nomina del colonnello Sergio De Caprio alla Camera dei deputati.

Il capitano Ultimo, 58 anni, è stato a capo dell'unità Crimor oltre che vice comandante del Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente a Roma.

Molto sintetico il suo intervento dopo l'accettazione del nuovo incarico. “I temi sono tanti e li concorderemo con la presidente”, ha detto Ultimo, secondo cui dovrà valere “il concetto di autodeterminazione delle comunità senza interferenze o manipolazioni mafiose. Le scelte vanno condivise: un conto è servire, altro è praticare il dominio”.

Il colonnello dell'Arma è dunque il primo assessore del nuovo esecutivo regionale. Santelli ha deciso di affidargli la delega all'Ambiente anche in considerazione della sua lunga esperienza in materia. Dal maggio 2018, infatti, gli è stato affidato l'incarico di direttore attività convenzionali del Comando per la tutela della biodiversità e dei parchi dei Carabinieri Forestale (Cutfaa).

Il nuovo incarico sarà effettivo non appena De Caprio riceverà il nulla osta dell'Arma.

Di recente il capitano Ultimo era stato al centro delle cronache perché privato della scorta dall'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Decisione poi ribaltata da una sentenza del Tar.

“Ci sarà un cambiamento netto in Calabria”, ha sottolineato Santelli. “Lo faremo noi, tutti insieme, come squadra. La Regione si amministra soprattutto da Roma, attraverso i rapporti quotidiani con i ministeri. E, spero, con tutto il centrodestra e con i colleghi calabrese”.

Di sicuro la neo presidente ha colto tutti di sorpresa, schierando un nome di peso e dando seguito alla volontà già espressa di nominare almeno due assessori esterni slegati dai partiti e dalle riconosciute doti professionali.

Il primo è il capitano Ultimo, ed è probabile che Santelli, già dai prossimi giorni, piazzi qualche altro colpo a effetto, in attesa di ricevere indicazioni dagli altri alleati del centrodestra.

La governatrice, nei prossimi giorni, dovrebbe incontrare Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che dovranno avanzare le loro richieste sugli assessorati e proporre i primi nomi.

Santelli, da quel che trapela, sarebbe intenzionata a presentare la sua giunta in occasione della seduta del consiglio regionale della Calabria, che dovrebbe svolgersi entro i primi dieci giorni di marzo.