Calano i positivi. Mascherine Fca ipotesi di frode: "Poco filtranti"

In Italia ieri sono stati 10.593 i nuovi casi di coronavirus registrati su 257mila tamponi, mentre le vittime sono 541. Lunedì i nuovi casi erano stati 8.561 e 420 le vittime. In discesa il tasso di positività che si attesta al 4,1 dal 5,9% de giorno prima. Dopo due giorni di crescita, come spesso avviene nel weekend, tornano a scendere anche i ricoveri: le terapie intensive sono 49 in meno, 2.372 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 69 unità, per un totale di 21.355. Sale a 302 il numero dei medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Giuseppe Lauriola, odontoiatra, è l'ultima vittima. In Alto Adige, «zona rossa» per il governo italiano e «zona rosso scuro» per l'Unione Europea ma dove di fatto è in vigore la «zona gialla» perché tutto è ancora aperto dai negozi ai bar (fino alle ore 18) e ristoranti (fino alle ore 22 solo con prenotazione), i numeri del contagio giornaliero da Covid-19 restano alti anche se a fronte di un elevato dato di tamponi giornalieri processati. E arriva una notizia che promette di aprire una nuova ondata di polemiche.

Usb, Rete Iside onlus e Osa hanno sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura regionale del Lazio presso la Corte dei Conti sul caso delle mascherine prodotte negli stabilimenti Fca Italy per le scuole e le aziende, «non rispondenti ai parametri stabiliti dal Dpcm del 17 marzo 2020». Nella denuncia si chiede anche «di verificare l'esistenza del reato di frode in pubbliche forniture e più in generale di pericolo per la salute pubblica» a fronte dell'elevata produzione degli impianti Fca pari a 11 milioni di mascherine al giorno, il 70% del fabbisogno delle scuole italiane».