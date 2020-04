Calderoli ai senatori: "Chi è senza mascherina non è eroe, ma pericolo"

Il viceministro del Senato, Roberto Calderoli, ha ripreso i colleghi che, in Aula, non indossavano la mascherina, come protezione dalla diffusione del nuovo coronavirus. " Chi è senza mascherina non è un eroe, ma un pericolo ", ha tuonato, prendendo la parola in Aula, a palazzo Madama, durante la discussione generale del dl Cura Italia.

" Questa estensione dell'Aula anche ai palchetti - spiega il senatore- ha consentito l'ampliamento dello spazio ". In questo modo, ai politici è consentito il rispetto delle norme di sicurezza suggerite dal Ministero della Salute, per cercare di limitare la diffusione del virus ed evitare il contagio. Calderoli si dice convinto " che costituzione e regolamento prevedono la presenza dei senatori" in Aula. Per questo, anche in Senato sono state prese misure di sicurezza: " Ringrazio i questori di aver realizzato anche il dispositivo tecnico che ci consente di votare anche dalle tribune di secondo e terzo ordine - ha detto- e questo ha permesso di rispettare le distanze che ci consentono di lavorare in tranquillità ".

Il distanziamento, però, è garantito solo in caso di staticità, mentre " nella dinamicità dei lavori " non è sempre facile riuscire a mantenerlo e a volte risulta impossibile. Quindi, continua Calderoli, " voglio fare una preghiera ai colleghi di mettere quei presidi che consentono di lavorare in sicurezza. Lo dico perché vedo senatrici e senatori senza mascherina ". E spiega come tutti i tipi di mascherina siano validi, dalla Ffp3 a quella chirurgica: " Tutti i tipi proteggono, nel senso che non espongono a contagio se ci fosse qualcuno che porta dentro di sé il virus ". Inoltre, spiega, "se tutti quella mascherina la mettiano, impediamo" la circolazione del Sars-Cov-2.