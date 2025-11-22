Camisa presidente di Confapi per altri tre anni. La conferma dell'assemblea Martinetto emerito

Cristian Camisa è stato confermato presidente di Confapi per il prossimo triennio nel corso dell'assemblea generale dell'organizzazione che si è celebrata a Roma. Piacentino, 51 anni, Camisa è presidente e amministratore delegato della Tta, azienda che opera nel settore meccanico. Alla guida della Confederazione italiana della Piccole e medie industrie private italiane da novembre del 2022, Camisa attualmente è anche membro del Cese, il Comitato economico e sociale europeo. "Sono commosso e onorato - le prime parole del presidente Camisa dopo l'elezione - Ringrazio l'assemblea e tutte le imprenditrici e imprenditori di Confapi per la fiducia che mi è stata rinnovata. Una grande responsabilità nel rappresentare una parte così importante del sistema produttivo italiano in un momento storico così delicato e carico di sfide, tra cui quelle legate a innovazione e sostenibilità, per continuare a essere competitivi sui mercati internazionali. Continueremo a portare avanti con ancora più forza e determinazione le istanze delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori, staremo loro vicini, saremo il megafono delle loro esigenze senza compromessi e alchimie dialettiche". "I prossimi tre anni saranno fondamentali per rimanere competitivi sui mercati nazionali e internazionali. Per farlo - ha concluso - vogliamo sempre di più essere un punto di riferimento come l'unica vera Confederazione della piccola e media industria privata italiana".

L'assemblea di Confapi ha eletto all'unanimità Filiberto Martinetto presidente emerito della Confederazione: prende il posto di Maurizio Casasco. Martinetto, 91 anni, è uno dei pilastri di Confapi, tesoriere e presidente della Commissione dei "saggi".