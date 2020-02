Campania, Fico cerca il dialogo col Pd. La base lo gela: "No ad alleanze"

La base del Movimento 5 Stelle si divide in vista delle elezioni Regionali in Campania che si terranno in questa primavera. Nel corso dell'assemblea tenutasi all’Hotel Ramada di Napoli, è stato netto il responso negativo su un'alleanza con il Partito democratico: circa il 90% ha bocciato categoricamente un accordo con o senza Vincenzo De Luca come candidato dei dem. Un incontro durato 7 ore che ha messo i pentastellati a un bivio, con circa 120 interventi al microfono: da considerare che quei pochi esponenti favorevoli al dialogo sono stati coperti da fischi di dissenso. La base la pensa diversamente da Roberto Fico, che era presente: " Per me il punto davvero importante è aver ascoltato tutti, e questo prescinde un po’ dall’idea di costruire un percorso nuovo in Campania ". Poi specificato che adesso " i facilitatori regionali porteranno a Vito Crimi queste opinioni e si deciderà ".

Valeria Ciaramino, regista dell'assemblea, ha così sintetizzato le richieste arrivate dalla maggioranza: " Chiediamo che a votare (su eventuali alleanze, ndr) sulla piattaforma Rousseau siano solo i campani ". Ma successivamente il presidente della Camera ha voluto fare chiarezza sul punto in questione sollevato da molti gialli: " Questo poi si vedrà e si deciderà ".

"Così opposizione a vita"

Lo stesso Fico ha concluso l'assemblea con un breve intervento, tentando di indurre alla riflessione la base grillina: " Si è detto che siamo contro il sistema: è vero nel senso che vogliamo cambiarlo, ma siamo anche parte delle istituzioni. Io sono la terza carica dello Stato e il Movimento parteciperà alle nomine, a partire dalla Rai. Possiamo decidere di dimetterci tutti e di stare all’opposizione, ma sono convinto che la fotografia della Campania a giugno non sarà diversa da quello di adesso ". In tal senso gli Stati generali saranno fondamentali poiché serviranno per " fare un ragionamento ", farsi " delle domande ed affrontare problemi come quello della piattaforma Rousseau ". " Ognuno di noi ha responsabilità. Pensiamo a chiederci se per il Movimento un’altra strada è possibile ", ha concluso. Per lui pochi applausi e si alza una sola voce da parte degli attivisti: " Nessun accordo con il Pd ".