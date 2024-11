Stash derubato di orologi e pc

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo hanno distratto con una scusa, dicendo che sotto la sua auto si era rifugiato un gatto. E in pochi secondi sono riusciti a rubargli uno zaino che conteneva anche alcuni orologi griffati. È successo a Stash, il cantante dei The Kolors, all'anagrafe Antonio Fiordispino, 38 anni.

La brutta avventura intorno a mezzogiorno di giovedì 14 novembre in corso di Porta Romana, una zona centrale di Milano. All'uscita da un'agenzia automobilistica Stash è stato avvicinato con un pretesto da due sconosciuti, che hanno rubato senza che lui se ne accorgesse lo zaino che si trovava sul sedile posteriore del suo suv. Dentro c'erano quattro orologi di valore, un pc e altri effetti personali. Il cantante si è reso conto solo dopo del furto subito, però aveva fatto in tempo a scattare una foto della Jeep Renagade usata dai due uomini, proprio perché avevano un comportamento insolito. Con la foto la vittima ha sporto denuncia alla Squadra mobile e subito sono partite le ricerche dei ladri. Grazie alla targa della Jeep gli agenti dell'anti-rapina sono risaliti a un'agenzia di autonoleggio e con il Gps della macchina l'hanno trovata il giorno dopo in zona San Siro. Per alcune ore i due uomini sono stati pedinati mentre sempre in auto battevano diversi hotel e boutique di lusso del centro. In tarda serata i ladri sono tornati in un appartamento di via Civitali, ancora a San Siro, e i poliziotti hanno fatto irruzione. Lì hanno trovato, insieme ad altra refurtiva, gli orologi di Stash ben nascosti in una lavatrice. I due uomini sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione. Sono entrambi irregolari in Italia: un 50enne angloalgerino, già espulso, e un 27enne marocchino per cui sono state avviate le pratiche di espulsione.

Il cantante ha ringraziato gli agenti su Instagram: hanno svolto «il loro lavoro in maniera impeccabile. E soprattutto in tempi record».

Poi l'appello: «Mi sento di dirgli un grazie immenso. Soprattutto per la vicinanza che ho sentito durante questi giorni così pesanti. Il mio consiglio dopo questa brutta esperienza: denunciate appena succede senza aspettare».