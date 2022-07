Pure Prodi chiude al "campo largo". Il "nuovo Ulivo" è già fallito

Mentre la tensione fra Movimento Cinque Stelle e Palazzo Chigi continua a restare altissima, con l'ex premier Giuseppe Conte deciso a far rispettare delle condizioni per la permanenza dei grillini all'interno del governo, il Partito democratico inizia a temere di trovarsi presto senza alleati.

Ipotesi grande alleanza di centrosinistra? Romano Prodi, intervistato da Metropolis, su Repubblica, fornisce il suo punto di vista: il campo largo è ormai una possibilità scartata. " È iniziato un processo con la scissione Di Maio-Conte che non si ferma qui. Bisogna approfittare di queste settimane estive per discutere di programmi e punti perché si sta rimescolando tutto ", afferma il professore, che aggiunge "non c'è più il campo largo, c'è un campo senza recinti che va ridisegnato di nuovo, questa è la differenza con 10 giorni fa" .

Tutto da rifare. Un bel grattacapo per l'attuale segretario del Pd Enrico Letta, che deve fare i conti anche con un altro dato di fatto: oltre a essere instabili, i Cinque Stelle si trovano in piena emorragia di voti. Sono i dem, adesso, a raccattare più consensi.

Proprio per questo Letta ha recentemente ribadito i punti cardine del suo partito, giusto perché questo non venga confuso col M5S. " Il perimetro del nostro progetto politico è chiaro: sostenibilità, giustizia sociale e diritti civili. Il Pd, in quanto perno del campo dei progressisti, ha la responsabilità di tenerlo aperto a tutti coloro che chiamati a scegliere su quei valori ci si identificano ", ha dichiarato. I valori, insomma, restano gli stessi, non cambiano a seconda delle scissioni grilline.

Anzi, proprio a causa del grande caos che infuria in casa pentastellata, i dem stanno ormai prendendo in considerazione la riforma proporzionale, così da non essere obbligati a dover fare delle alleanze. Enrico Letta spinge adesso per cambiare il sistema elettorale, così da poter correre ai ripari. Un'idea che sembra approvare anche Romano Prodi.