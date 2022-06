La mossa di Grillo dopo la scissione: verso la "deroga" al tetto per i mandati

La scissione guidata da Di Maio, il crollo nei sondaggi e una leadership a dir poco zoppicante. Sono settimane particolarmente difficili per Giuseppe Conte, alla guida di un M5s balcanizzato e destinato a perdere altri parlamentari nei prossimi giorni. Il giurista prova a serrare le file e ha convocato il Consiglio Nazionale per fare squadra. All'ordine del giorno le "comunicazioni del presidente" .

Conte ha annunciato un "ritrovato entusiasmo" di sindaci ed eletti territoriali per il progetto M5S, dopo la scissione. Tra i vari annunci dell’autoproclamato avvocato del popolo, la costituzione dei "gruppi territoriali": “È quello che la nostra base ci chiede da sempre e ora finalmente sarà realtà” . Ma non è tutto.

In questa fase piuttosto delicata del Movimento, è tornato in campo Beppe Grillo. Il comico genovese è atteso lunedì a Roma, ma ha deciso di partecipare anche al Consiglio nazionale collegato da remoto. Secondo quanto riferito da Adnkronos, nel corso del suo intervento ha ironizzato: "Ho aderito a una nuova religione... l"altrovismo’” .

L’obiettivo primario è ricompattare un gruppo in disfacimento, come confermato nel corso dei contatti “quotidiani” con Giuseppi. Intervenuto al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria, l’ex primo ministro ha spiegato: “Ci sentiamo tutti i giorni. Per noi non sono importanti i numeri dei parlamentari, ma la forza del nostro progetto politico. Ci sono le condizioni perché il M5s sia ancora più coerente e compatto”.