Tensioni, liti e colpi bassi: caos Pd sulle liste. Chi è dentro e chi è escluso

Direzione Pd complicata per Enrico Letta, che si è conclusa a mezzanotte e mezza e circa dopo essere iniziata poco dopo le 23. Una genesi sofferta per le liste di Enrico Letta, che dopo aver convocato la direzione alle 11 del mattino, è stato costretto a tre rinvii per avere il tempo di trovare, a suo parere, una quadra accettabile. Il segretario dem, anche per giustificare le sue scelte, ha dichiarato che avrebbe " voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti ma era impossibile a causa del taglio dei parlamentari ma anche per esigenze di rinnovamento ". Ma i malumori nel Pd sono tanti. Le liste sono passate al voto con tre voti contrari e cinque astenuti, ma gli esponenti della corrente di Base riformista, una ventina circa, non hanno partecipato al voto sulla definizione delle liste per le candidature del Pd.

Enrico Letta si è preso il sicuro e correrà da capolista alla Camera sia in Lombardia che in Veneto. Sarà Carlo Cottarelli, invece, il capolista al Senato a Milano. Andrea Crisanti, il microbiologo balzato alle cronache durante la pandemia, è stato candidato come capolista nella circoscrizione Europa. Letta, quindi, ha scelto quattro under 35 che correranno da capolista, ossia Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina e Marco Sarracino. Nel collegio uninominale per la Camera a Bari correrà Luisa Torsi mentre, per il Senato, al proporzionale in Puglia correranno: Francesco Boccia, Valeria Valente e Antonio Misiani.

Tra le teste illustri a essere saltate c'è quella di Monica Cirinnà. O meglio, la senatrice pare sia stata candidata in due collegi perdenti e questo da lei sembra non sia stato accettato. " La mia avventura parlamentare finisce qui, domani comunicherò la mia non accettazione della candidatura. Mi hanno proposto un collegio elettorale perdente in due sondaggi, sono territori inidonei ai miei temi e con un forte radicamento della destra ", ha detto uscendo dal Nazareno nel cuore della notte. Poi, ha aggiunto: " Evidentemente per il Pd si può andare in Parlamento senza di me, è una scelta legittima. Resto nel partito, sono una donna di sinistra ma per fortuna ho altri lavori ". Un brutto colpo per lei che, solo poche ore prima, dichiarava ai giornalisti: " Se i diritti sono un punto fondante, senza di me mi pare complicato ". Invece, il Pd sembra aver deciso di andare avanti senza di lei. C'è poi il giallo di Stefano Ceccanti, che alcune fonti Pd avevano dato come quarto nome candidato al proporzionale nel collegio Firenze-Pisa. Il senatore si è però affrettato a smentire: " La notizia è destituita di qualsiasi fondamento come ben sa il segretario Letta. Domani spiegherò nel dettaglio ".

Nelle liste non c'è nemmeno il nome di Luca Lotti: " Il segretario del mio partito ha deciso di escludermi dalle liste per le prossime elezioni politiche. Mi ha comunicato la sua scelta spiegando che ci sono nomi di calibro superiore al mio. Confesso di non avere ben capito se si riferiva a quelli che fino a pochi mesi fa sputavano veleno contro il Pd e che oggi si ritrovano quasi per magia un posto sicuro nelle nostre liste ". Parole al veleno da parte del segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che pur affermando di non voler fare polemica, alza i toni sulla sua esclusione: " La scelta è politica, non si nasconda nessuno dietro a scuse vigliacche. Io sono abituato ad affrontare la realtà a testa alta, altrettanto faccia chi ha deciso. Aggiungo solo una riflessione. Dispiace, e non poco, scoprire che i dirigenti del mio partito abbiano abbandonato uno dei cardini della nostra identità: il garantismo ".