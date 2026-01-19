Cappotto con parapioggia. Il dilettevole diventa utile

La prima cosa che pensi durante la strepitosa sfilata uomo di Prada è la domanda di George Clooney davanti a una tazza di Nespresso: "what else?". Cos'altro deve fare il magico duo composto da Miuccia Prada e Raf Simons per dimostrare che la creatività non può più essere solo un esercizio di stile e che l'innovazione parte sempre dalla tradizione?

Poi ti viene in mente la frase politically scorrect della duchessa di Windsor ("non si è mai abbastanza magri e abbastanza ricchi") perché c'è una nuova silhouette smilza e allungata ottenibile dopo l'adolescenza solo con le punturine dimagranti che non sono mai a buon mercato. Certo rispetto ai prezzi di Prada anche i farmaci più costosi sembrano regalati: una specie di K-way visto ieri nelle vetrine di via Montenapoleone superava i 4000 euro. Detto questo i cappotti sottili e lunghi come un sigaro di Brissago erano di un'eleganza pazzesca oltre che dotati di alcuni indispensabili accessori incorporati. Tra questi si ricorda soprattutto il cappello parapioggia inserito sulla schiena molto più chic del solito cappuccio impermeabile, un oggetto molto più vicino al Borsalino a larghe tese del nonno.

Ancor più interessante lo sprone fatto da una specie di scapolare attrezzato in tessuto antipioggia e antivento, la cosa più modernamente utile che si possa immaginare su un paltò tagliato a redingote oppure a marsina. Dello stesso segno gli abiti per non parlare delle camicie spesso prive di collo ma con polsi importanti chiusi da grandi gemelli sopra alla manica del cappotto. In poche parole questa collezione è come dice Miuccia: "Un viaggio alla ricerca di bellezza, eleganza e significato". La grande signora del made in Italy aggiunge poi che i tempi oggi sono troppo incerti per cui negli abiti abbiamo bisogno di chiarezza mentre Raf Simons interrogandosi su come creare qualcosa di nuovo con ciò che si conosce già conclude dicendo: "Le cose familiari possono essere riconsiderate". Lo pensa anche Marco Baldassari, fondatore e anima creativa dell'uomo di Eleventy, marchio che nel 2025 ha fatturato 127 milioni di euro: il 20% in più dell'anno prima.

Il perché è presto detto: la capacità di cambiare le carte in tavola senza stravolgere il gioco è un segno d'intelligenza. Stavolta il cambiamento parte dai colori: i toni chiari ed evanescenti che han sempre caratterizzato l'anima maschile del brand vengono sostituiti dai sofisticati toni scuri tipo burgundy, castagno, verde selva e blu di mezzanotte. Poi c'è un uso importante dei materiali tipo shearling e suede per poi arrivare alla vicuña il tessuto più prezioso che ci sia. In sala accanto ai modelli svettava per eleganza, bellezza e simpatia il nuovo ambassador del brand, Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto a Tokyo, portabandiera dell'Italia a Parigi, 4 ore di allenamento al giorno per prepararsi a Los Angeles dove avrà 36 anni e il tifo di tutti noi. Strepitosa la collezione di Montecore, marchio creato da Fabio Peroni, l'imprenditore marchigiano che in soli 4 anni è passato da 1,8 a 13,8 milioni di euro di fatturato con la sua intelligente ricerca di materiali bellissimi a prezzi decenti e con un principio ispiratore molto sano: i capi devono durare 20 anni.

Un esempio per tutti? La giacca di yak,un bovino tibetano che produce una fibra paragonabile al cashmere ma molto più solida. Isaia fa sfilare al Portrait 30 look da uomo e 16 da donna accomunati dall'impeccabile costruzione sartoriale made in Neaples dicono incantati gli stranieri senza capire la fonte d'ispirazione di questo bellissimo lavoro: il lato napoletano di Lucio Dalla magnificamente sublimato con DallAmeriCaruso.

Da Canali tutto è normale e al tempo stesso speciale mentre da Ferragamo c'è Alberto Tomba nuovo si fa per dire - testimonial del brand che si aggira nell'ex villa di Santo Versace in via dei Giardini dove viene presentata l'ultima versione del modello Tramezza, l'iconica scarpa maschile del marchio fiorentino.