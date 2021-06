"Casaleggio ha 5 giorni": cosa succede ai dati degli iscritti

Nella guerra in corso tra M5s e Rousseau è intervenuto anche il garante per la privacy. L’autorità per la protezione dei dati personali, il cui intervento era stato sollecitato sia da Giuseppe Conte che da Vito Crimi, ha ordinato all'associazione presieduta da Davide Casaleggio di consegnare al Movimento 5 Stelle entro 5 giorni tutti i dati personali degli iscritti pentastellati. Il provvedimento è stato adottato d'urgenza all'esito dell'istruttoria avviata dal Garante dopo la segnalazione presentata dal Movimento 5 Stelle.

Dalla documentazione acquisita dall'Autorità è emerso che il M5s e l'Associazione Rousseau risultano essere, rispettivamente, titolare e responsabile del trattamento dei dati degli iscritti al Movimento. Per questo motivo, come è riportato in una nota emessa dall’Autorità, in base alla normativa sulla privacy il responsabile, "su scelta del titolare del trattamento dei dati", è tenuto a cancellare o restituire tutti i dati personali, "dopo che è terminata la prestazione dei servizi richiesti relativi al trattamento" . Questa disposizione, precisa ancora il garante, deve essere applicata in tutti i casi che regolano il rapporto titolare-responsabile. In considerazione di ciò il Movimento, in quanto titolare del trattamento, ha diritto di disporre dei dati degli iscritti e di poterli utilizzare per i suoi fini istituzionali. Allo stesso tempo, però, l'associazione Rousseau di Casaleggio potrà continuare ad utilizzare i dati di quegli iscritti rispetto ai quali sia anche titolare del trattamento.

Secondo Rousseau, che fino ad oggi si è opposta a cedere i dati, l'elenco non poteva essere consegnato ai 5s in quanto manca un rappresentante legale, essendo decaduto il reggente Vito Crimi. Ora la svolta impressa dal Garante che potrebbe cambiare gli scenari in campo.

"Il provvedimento del Garante della privacy fa chiarezza e spazza via qualsiasi pretesto, confermando le ragioni del Movimento. Ora si parte, si guarda avanti. Sarà la nostra comunità a indicare la rotta. Non c'è un minuto da perdere, ci sono tanti cittadini a cui ridare voce" . Così su Twitter l'ex premier Giuseppe Conte, leader in pectore del M5s.

Posizione simile è stata espressa dal M5s. Attraverso un post pubblicato su Facebook i pentastellati hanno evidenziato che "la pronuncia del garante della privacy sui dati degli iscritti al MoVimento 5 Stelle è chiarissima e va esattamente nella direzione da tempo da noi indicata: il titolare di quei dati e l'unico soggetto che può disporne per fini istituzionali è il MoVimento 5 Stelle stesso e nessun altro". Nel messaggio si afferma che "dispiace aver perso tempo a causa degli ostacoli che in maniera strumentale sono stati messi in campo da qualcuno per rallentare il processo di rifondazione del MoVimento a cui sta lavorando Giuseppe Conte e che la comunità del MoVimento 5 Stelle attende con impazienza". "Adesso attendiamo- affermano infine i pentastellati- che l'associazione Rousseau ottemperi a quanto sancito dal Garante della Privacy restituendo i dati degli iscritti nei tempi stabiliti, ossia entro i prossimi 5 giorni. Siamo pronti alla ripartenza con entusiasmo e responsabilità".