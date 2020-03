Casalino respinge le critiche: "Nessuna fuga di notizie"

" Non c'è mai stata una fuga di notizie dall'ufficio Comunicazione di Chigi" . Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e capo della Comunicazione di Palazzo Chigi, respinge le critiche sulla diffusione delle "bozze del Dpcm dell' 8 marzo ": " Si tratta di falsità assolute ".

La diffusione della bozza del decreto aveva creato una fuga di massa delle persone dalle future "zone rosse". " Nessuno del mio ufficio ha ricevuto in anteprima le bozze del Dpcm - ribadisce Casalino in un'intervista al Corriere della Sera- Erano in lavorazione presso gli uffici legislativi della Presidenza, che le hanno poi trasmesse agli uffici legislativi dei ministeri e delle Regioni. Io vengo offeso e minacciato sui social per questa fake news ".

E, nel corso dell'intervista al quotidiano, racconta il lavoro del suo ufficio per informare i cittadini: " È un fatto che l' ufficio Comunicazione della Presidenza del Consiglio sta lavorando incessantemente per diffondere il più possibile le raccomandazioni del governo e il messaggio 'restate a casa '". Per informare gli italiani, infatti, l'ufficio di Casalino ha ideato, insieme al dipartimento dell'Editoria e con il ministero della Sanità, una serie di "spot, video e messaggi informativi sull'emergenza Covid-19 ". Si tratta di una " strategia comunicativa nuova ", che consiste nell'uso di " un messaggio basic, il più semplice possibile, in modo che possa arrivare a tutti gli italiani, di tutte le età e di ogni estrazione sociale e culturale ". Infatti, spiega il portavoce di Conte, " la politica è seguita solo da un fetta limitata di italiani, quindi è fondamentale che il messaggio venga veicolato da tutte le trasmissioni televisive, anche quelle che non fanno informazione, in ogni orario e in tutti i canali, pubblici e privati, oltre che su giornali, radio e web ".

Polemiche anche sulle modalità di comunicazione, che avviene attraverso il canale Facebook del presidente del Consiglio, oltre che in diretta tv e in streaming. " La conferenza stampa è stata trasmessa anche in tv - spiega Casalino- La sala regia della Presidenza del Consiglio mette a disposizione un segnale audio-video a tutti i canali televisivi, pubblici e privati" .