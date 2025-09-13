Da case e yacht fino al tappeto di tigre tutte le ultime volontà di Re Giorgio

Come da suo costume, Giorgio Armani non ha lasciato nulla al caso anche nel disporre il proprio patrimonio. Nel secondo documento scritto di suo pugno, datato 5 aprile 2025, lo stilista trova un destinatario per qualsiasi oggetto della sua collezione divisi tra le persone a lui più care in vita come il compagno Leo Dell'Orco, l'amico-manager amministratore delegato dell'Immobiliare Srl Michele Morselli, la sorella Rosanna Armani e i nipoti. Ci sono zanne di elefante (alla sorella Rosanna) e una tigre a tappeto (a Dell'Orco) che rivelano una passione per gli animali esotici.

Lo stilista aveva grande gusto anche negli arredi, tant'è che spesso si è occupato del design degli interni di yacht e case. Per questo nella sua eredità si trovano scrivanie, divani, tavoli in bambù, granchi in metallo, una pantera di bronzo (a Dell'Orco). Al compagno anche un orso di bronzo, sei poltrone per il cinema e il letto, che si immagina sia qualcosa di più di quello a una piazza e mezzo che si può trovare all'Ikea. La mensola giapponese, due cavalli in terracotta e due paraventi giapponesi alla nipote, Roberta Armani.

Morselli è un altro grande percettore di suppellettili: a lui vanno i fossili, equamente divisi con Dell'Orco, tavolini "effetto pesce", un grande tavolo con le gambe d'oro, una libreria in metallo e legno, poltrone e tappeti giapponesi. Alla sorella Rosanna, invece, va un tavolino in pelle verde e un secretaire cinese (un mobile con dei cassetti segreti per i comuni mortali). Stupisce l'assenza nella collezione di un naif jugoslavo alla parete di fantozziana memoria, tuttavia ben compensata da altre opere di pregio. Per esempio, il ritratto di Re Giorgio firmato Andy Warhol (al compagno), a Rosanna invece va un Matisse, un quadro di Lisier e la mano di Man Ray. Alla Fondazione Armani va il grande quadro (Bassotti) con gli stilisti, comprese lampade e quadro. La Fondazione avrà il pieno controllo anche dell'Olimpia Basket, altra grande passione di Armani.

La collezione di auto d'epoca (nel suo garage lo stilista ha avuto una Bentley Turbo R, una Mercedes-Benz CLK Cabriolet personalizzata e una Rolls-Royce) invece sarà equamente divisa fra Dell'Orco e Morselli a loro scelta, se questi non decideranno di venderle con spartizione dei proventi in parti uguali.

L'immenso patrimonio immobiliare è tra le parti più sostanziali del patrimonio di Armani. La nuda proprietà della casa a St Moritz va al nipote Andrea Camerana e l'usufrutto a dell'Orco, cui lascia un appartamento a New York mentre l'altrolo destina alla sorella Rosanna e ai nipoti Silvana e Andrea. Dell'Orco nella città americana concederà l'utilizzo della casa a Morselli. Lo stilista ha lasciato la piena proprietà, pari a una quota del 75%, della società L'Immobiliare alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea e Silvana Armani, ai quali lascia la restante quota del 25% in nuda proprietà. L'usufrutto andrà invece a favore del compagno Dell'Orco. Alla società fanno capo gli immobili di Saint Toropez, Antigua, Broni e Pantelleria. A Saint Tropez il compagno "concederà l'utilizzo di una casa a sua scelta e della piscina, per temporanei soggiorni" di Morselli con Francesca e Bianca (la moglie e la figlia, ndr).

Per evitare spiacevoli discussioni in periodo di ferie estive, Re Giorgio ha rigidamente normato anche l'utilizzo del suo yacht di 65 metri, Maìn.

La sorella e i due nipoti, Silvana e Andrea, dovranno infatti concedere a Dell'Orco di noleggiare l'imbarcazione per quattro settimane all'anno, anche non consecutive, tassativamente da decidere entro aprile. Disposto anche che sul mega-yacht venga ospitato per due settimane l'anno Morselli e i suoi famigliari.