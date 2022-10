Il caso Bellavia: bullizzato al "Gf" lascia il reality per depressione

A volte la realtà o il reality sfugge di mano. Accade perché l'animo umano non è sempre controllabile, neppure da una macchina iper organizzata come un programma televisivo. Così, quando qualcosa fa tilt, il Grande Fratello all'inizio lo lascia fare perché comunque è intrinseco nello show (e fa ascolto) e poi ci mette una pezza, fa ammenda, chiede scusa e punisce i colpevoli. Così è successo altre volte, così è successo nel caso di Marco Bellavia, l'ex conduttore di «Bim bum bam» che ha manifestato esplicitamente i suoi problemi di depressione (ansia e paura) e che dopo pochi giorni ha abbandonato la Casa perché non riusciva a reggere la pressione del reality e la relazione con gli altri inquilini. Il fatto che ha indignato gli spettatori (che si sono al solito espressi via social) è che quasi tutti i concorrenti, tranne la giovane schermitrice Antonella Fiordelisi e il cuoco Luca Salatino, si sono mostrati ostili nei confronti dell'ex conduttore, senza empatia o comprensione. E questo nonostante Bellavia avesse invocato il loro aiuto per poter proseguire il gioco. Ecco alcune frasi. Ginevra Lamborghini (squalificata ieri da Alfonso Signorini), sorella della nota Elettra: «È proprio stupido e fa anche battute di merda. Si merita di essere bullizzato». Elenoire Ferruzzi: «Sei proprio scemo. No, ignorante, che è peggio. Stai là, vai alla neurodeliri». Giovanni Ciacci, che dovrebbe essere uno dei più sensibili: «Ma non può entrare con gli psicofarmaci qui dentro. Ma siamo pazzi?». E quando se ne è andato: «Un Marco ce lo siamo già levati dai cog**oni». Frasi di cui, comunque, alcuni di loro si sono pentiti dopo l'abbandono della casa da parte dell'attore chiedendo scusa.

Alfonso Signorini ha trasformato l'accaduto in un'analisi sociale con annessa reprimenda. Perché, si sa, il Grande Fratello è uno specchio deformante della società. Ieri sera se ne è parlato abbondantemente in puntata e già in pomeriggio era stato duro: «I concorrenti hanno reagito in modo per noi inatteso e assolutamente condannabile, mostrando un'aridità e una mancanza totale di empatia e solidarietà».

È intervenuta in difesa di Bellavia anche l'ex moglie ricordando che dietro tutto questo c'è un figlio di 15 anni, Filippo, che pure ha cercato di incitare suo padre a farsi coraggio. Insomma, una brutta pagina, temuta anche da alcuni sponsor che si sono dissociati da quanto accaduto. Ma, alla fine, il Grande Fratello ha chiesto scusa e, comunque, aperto una finestra su una grande problema sociale.