La Cartabia striglia Macina: "Una posizione istituzionale richiede riserbo"

Articolo in aggiornamento

Anna Macina è nella bufera da questa mattina, da quando è iniziata a circolare l'intervista rilasciata dal sottosegretario della Giustizia al Corriere della sera. Anna Macina ha insinuato il dubbio che Giulia Bongiorno possa aver rivelato in qualche modo a Matteo Salvini il contenuto di uno dei video inerenti il caso di Ciro Grillo, figlio del leader del Movimento 5 Stelle. Accuse pesantissime nei confronti dell'avvocato della ragazza, presunta vittima del gruppo di amici che avrebbero abusato di lei in Costa Smeralda nell'estate del 2019. Questo pomeriggio il ministro Marta Cartabia ha convocato il sottosegretario per chiarire la posizione: " Una posizione istituzionale richiede il massimo riserbo sulle vicende giudiziarie aperte ".

Il clamore suscitato dall'intervista al Corriere di Anna Macina ha suscitato molto clamore e inevitabilmente la questione è finita sulla scrivania della Guardasigilli. Una situazione delicata che si inserisce in un contesto ancora più particolare, quello del caso Grillo.