"Ha visto il video di Grillo Jr?". Salvini chiede le dimissioni della sottosegretaria

"Insinuazioni gravissime ". Per questo, la Lega chiede le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Anna Macina, dopo le dichiarazioni rilasciate in un'intervista al Corriere della Sera sul caso politico scaturito dall'inchiesta sulla presunta violenza sessuale in Costa Smeralda che vede coinvolto Ciro Grillo, figlio del fondatore del Moviemento 5 Stelle.

Negli ultimi giorni, più che per il caso in sé, si sono sollevate polemiche dopo la condivisione di un video in cui Beppe Grillo difendeva il figlio dall'accusa di violenza sessuale in concorso con altri tre ragazzi. Numerose le voci di condanna alle parole del fondatore del Movimento 5 Stelle. Ma c'è anche chi si è espresso in modo completamente opposto sulle urla raccolte da Grillo nel video: " È l'urlo di dolore di un papà - ha detto Anna Macina al Corriere della Sera- Vi vedo molto il lato umano. Quasi nulla di politico ". Parole non opportune che dovevano " essere evitate ", ma nulla di più che uno sfogo privato, a detta del sottosegretario pentastellato. La Macina, però, si è spinta anche oltre. " Mi chiedo: il video non l'avrà visto Salvini ?- ha insinuato Anna Macina- In tv ha riferito di averne parlato con Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato della ragazza. E ha detto di aver saputo altri dettagli. Non è che questo video che non doveva vedere nessuno, lui l'ha visto? Sarebbe grave ". Accuse pesanti, che hanno scatenato la dura reazione della Lega. Secondo il sottosegretario, nella vicenda " non si capisce se Bongiorno parla da difensore (che ha quel video), o da senatrice che passa informazioni al suo capo di partito di cui è anche difensore. Mi ha gelato sentirla dire che porterà il video di Grillo in Tribunale, lasciando intendere che il comportamento del papà ricadrà sul figlio. Cosa vuole fare, il processo alla famiglia? Rabbrividisco ".