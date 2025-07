Caviglie gonfie e lividi alle mani. I dubbi sulla salute di Trump (e la nuova bufera su Epstein)

Caviglie gonfie e lividi sulle mani: le ultime foto di Donald Trump scattate domenica alla Coppa del mondo per club Fifa scatenano nuovi timori circa le condizioni di salute del presidente americano. Il tycoon e la first lady Melania hanno assistito alla finale al Metlife Stadium in New Jersey tra Chelsea e PSG, e dalle immagini frontali gli utenti dei social hanno subito notato le sue caviglie visibilmente gonfie. E le preoccupazioni si sono intensificate dopo che martedì, durante una conferenza stampa, la mano del 79enne comandante in capo era ricoperta di fondotinta per coprire una contusione.

"Caviglie gonfie ai Mondiali, mano con i lividi oggi. L'amministrazione Usa sta nascondendo la salute del presidente?", ha scritto un utente. Altri invece hanno descritto il problema alle caviglie come un "edema da 2+ a 3+", su una scala da 1 a 4. Diversi osservatori hanno anche notato una postura curva altrettanto allarmante poiché, secondo esperti medici, potrebbe essere interpretata come una compensazione per le difficoltà respiratorie. La Casa Bianca minimizza, con la portavoce Karoline Leavitt che si è limitata a sottolineare: "Il presidente è un uomo del popolo. Il suo impegno è incrollabile e lo dimostra ogni singolo giorno". "Ha lividi sulla mano perché lavora costantemente e stringe mani tutto il giorno, tutti i giorni", ha aggiunto. Sui social tuttavia l'allarme non si placa: "L'insufficienza cardiaca causa l'accumulo di liquidi nella parte inferiore delle gambe - ha scritto un utente -. Il suo cuore è troppo debole per pompare il sangue attraverso i reni in modo efficiente, quindi non riescono a rimuovere i liquidi in eccesso dal corpo". "Probabilmente prende un anticoagulante per qualche problema cardiaco e ha sbattuto la mano contro una porta o qualcosa del genere, e poi gli hanno messo del trucco per coprirlo in modo che la gente non sappia che è una malattia cronica", ha spiegato un altro. WebMD afferma che l'insufficienza venosa è una causa comune di gonfiore a caviglie e piedi, ma anche stare seduti o in piedi per un tempo prolungato può aumentare la pressione negli arti inferiori. Inoltre, potrebbe essere il segno di trombosi venosa profonda, insufficienza cardiaca congestizia o anche di malattie renali o epatiche. Ad aprile 2025 il medico della Casa Bianca, il Capitano di Marina Sean Barbabella, ha rilasciato un rapporto che definisce Trump "in eccellente salute fisica e cognitiva", senza segni di patologie gravi, assicurando che il tycoon è pienamente idoneo a servire come comandante in capo.

Oltre alle indiscrezioni sulla salute, il tycoon è alle prese pure con le polemiche sui file relativi al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, suicidatosi in carcere nel 2019. Il caso sta spaccando il mondo Maga e creando problemi all'amministrazione (con la ministra della Giustizia Pam Bondi finita nel mirino delle critiche) per il sospetto che stia nascondendo i dettagli dei crimini di Epstein per proteggere l'élite Usa, Trump incluso.

"La nuova truffa dei democratici è quella che chiameremo per sempre la bufala di Jeffrey Epstein, e i miei sostenitori passati ci hanno creduto in pieno", ha detto The Donald in un lungo post su Truth in cui ha scaricato i suoi fan "deboli" che credono, ha ripetuto, alla "bufala" Epstein.