Via libera alla manovra: "La nostra bussola è la crescita"

Articolo in aggiornamento

Il Consiglio dei ministri è stato piuttosto movimentato per l'approvazione della legge di bilancio. Fonti ministeriali sostengono che centrodestra abba chiesto un decalage dopo il primo rifiuto di un'offerta di lavoro. La discussione comunque, assicurano fonti di governo, sarebbe proseguita " abbastanza tranquilla ". Il testo, comunque, dovrebbe rimanere invariato, cioè prevedere lo stop dopo due offerte, e non più tre com'è stato fino a oggi. Inoltre, fonti governative, riferiscono che ci sarebbe stata una telefonata tra il premier Mario Draghi e il leader del M5s Giuseppe Conte per evitare il decalage per tutti gli occupabili, a partire dal sesto mese. L'ex presidente del Consiglio avrebbe chiesto a Draghi di mettere in sicurezza il reddito di cittadinanza.

Alla fine il Cdm ha dato il via libera alla legge di bilancio e Mario Draghi, insieme al ministro dell'Economia Daniele Franco e al ministro del Lavoro Andrea Orlando, si è presentato davanti alla stampa per spiegare i dettagli della manovra. " Abbiamo approvato la legge di bilancio, siamo molto soddisfatti di questo provvedimento. Alla fine del Consiglio dei Ministri c'è stato un applauso, c'era una sensazione di condivisione del lavoro ", ha esordito il presidente del Consiglio. Con la manovra, il governo ha fatto delle promesse agli italiani: " Tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti e miglioriamo la spesa sociale ". La legge di bilancio, come ha sottolineato Draghi, " è coerente con il Pnrr ", tanto che il governo ha approvato " una serie di provvedimenti che semplificano ed accelerano e semplificano l'utilizzo dei fondi del Recovery ".

" È una legge di bilancio espansiva e accompagna la ripresa ", ha dichiarato il presidente del Consiglio. " Il Paese crescerà ben oltre il 6%, è un momento per l'Italia molto favorevole. Dobbiamo mantenere questa crescita anche per gli anni futuri. Gli ultimi due trimestri sono stati notevoli e il quarto si preannuncia ugualmente positivo. Si pone sempre maggiore attenzione al qualità di questa crescita. Questa crescita non è più un obiettivo assestante. Ora si pone la questione dell'equità della crescita, della sostenibilità ", ha proseguito il premier.

A proposito della riduzione della pressione fiscale, Draghi ci ha tenuto a sottolinea che " per il taglio delle tasse ci sono 12 miliardi, non 8, per il 2022 ". In totale, però, saranno destinati " quasi 40 miliardi in un triennio alla riduzione delle imposte, di cui 24 al cuneo e la parte restante agli incentivi fiscali, alle famiglie e imprese ". La " parte restante " delle misure della manovra andrà agli " incentivi fiscali a famiglie e imprese per investimenti in patrimonio immobiliare, tecnologico e in digitalizzazione ". Il premier ha aggiunto: " L'anno prossimo sono confermati molti incentivi, rimodulati come quello per le costruzioni ".

Sul dibattuto nodo delle pensioni, causa di tensioni nella maggioranza, Mario Draghi ha confermato le indiscrezioni: " L'impegno del governo è tornare appieno al contributivo. Si prevede una transizione, quota 102, con 38 anni di contributi e 64 di uscita. Abbiamo rafforzato l'Ape e opzione donna ". Quindi, il premier ha dichiarato: " Siamo aperti al dialogo con le parti sociali ". Un segnale distensivo dopo giorni di dibattito, che apre a nuovi colloqui con i sindacati.

Mario Draghi ha spiegato alla stampa che la riforma degli ammortizzatori sociali " è profonda " e si basa sul principio dell'universalismo, grazie al quale " tutti i lavoratori saranno coperti da misure protettive ".