L'annuncio di Draghi: "Mi dimetto, è venuto meno il patto di fiducia"

Mario Draghi si è dimesso. Dopo il colloquio con Sergio Mattarella, era emerso che il presidente del Consiglio avesse preso tempo per decidere. Invece, non appena iniziato il Consiglio dei ministri, Mario Draghi ha annunciato le sue dimissioni. Mario Draghi ha dichiarato: " Questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico ".

Il presidente del Consiglio ha aggiunto " La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo ", ha dichiarato il presidente del Consiglio. Nonostante i suoi tentativi dei giorni scorsi di provare a tenere unita la maggioranza di governo, lo strappo del M5s ha reso vano ogni sforzo. " In questi giorni da parte mia c'è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalle forze politiche. Come è evidente dal dibattito e dal voto di oggi in Parlamento questo sforzo non è stato sufficiente ", ha proseguito il premier, puntando il dito contro gli esponenti del Movimento 5 stelle, il cui partito si è astenuto dalla fiducia.

Quindi, ha ricordato ai ministri, il suo impegno quando ha accettato l'incarico: " Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia ". Mario Draghi, quindi, si è congedato dalla sua squadra di governo: " Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell'interesse di tutti gli Italiani ".

Questa sera Mario Draghi salirà al Colle per un colloquio formale con il presidente della Repubblica, al quale verranno rassegnate le dimissioni. Sergio Mattarella potrebbe congelare le dimissioni e rinviare il presidente del Consiglio alla Camere per chiedere la verifica di maggioranza. Dal Consiglio dei ministri emerge che Mario Draghi dovrebbe riferire alle Camere mercoledì. Aperta anche la strada della moral suasion da parte del presidente della Repubblica. Sul tavolo anche l'ipotesi di un altro traghettatore fino alle elezioni e si fa il nome di Giuliano Amato.