Il centrodestra da Mattarella: "No ai voltagabbana, diamo la parola agli italiani"

Il centrodestra si presenta compatto al primo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere a gran voce la fine dello scouting di voltagabbana nel palazzo e il ritorno anticipato alle urne. " Abbiamo espresso la preoccupazione per la situazione economica e sanitaria del Paese, aggravata dalla vanità di questo governo. Abbiamo confermato la nostra richiesta di valutare l'ipotesi di scioglimento delle Camere e del ricorso ad elezioni, dando vita in breve tempo a un nuovo esecutivo più solido ", è stato il commento rilasciato da Matteo Salvini a nome di tutti gli alleati al termine dell'incontro al Colle. Qualora l'ipotesi del voto anticipato dovesse sfumare, ci sarà " assoluto rispetto per le decisioni del presidente Mattarella ". È stata comunque esclusa categoricamente la possibilità di sostenere una riedizione della stessa maggioranza, " che sta tenendo in ostaggio il Paese da settimane e che sarebbe ancor più debole qualora fosse garantita da singoli voltagabbana ". Ribadita infine la totale disponibilità " a collaborare su provvedimenti utili agli italiani ".

Il colloquio con il capo dello Stato è durato circa 40 minuti: la delegazione era composta per la Lega da Matteo Salvini, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari; per Fratelli d'Italia da Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani; per Forza Italia da Antonio Tajani, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini; per l'Udc da Antonio De Poli; per Idea-Cambiamo! da Giovanni Toti e Gaetano Quagliarello; per Noi per l'Italia da Maurizio Lupi.