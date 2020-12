Il centrodestra sferza Conte: "Servono regole chiare"

Le nuove misure che potrebbero arrivare per Natale stanno generando il caos politico, sociale ed economico e ora il centrodestra compatto chiede al governo e a Giuseppe Conte la massima chiarezza. " Agli italiani interessa avere regole chiare e certe su quel che faranno a Natale e Capodanno... ", ha detto Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dellibro di Bruno Vespa. Un appello al quale si sono uniti anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

La richiesta del centrodestra è legittima. Fino a domenica, l'Italia era destinata a diventare interamente gialla e sembrava ormai certa la possibilità di riaprire ristoranti, bar e locali a pranzo anche nei giorni di festa e fino alle 18. Questo avrebbe garantito la possibilità di effettuare almeno i pranzi nei giorni festivi. Una decisione di buon senso per permettere un assaggio di normalità alle nostre città. Si stava anche ragionando sull'ipotesi di eliminare il blocco allo spostamento tra i comuni nei giorni festivi, ampliandolo a livello provinciale. Dopo le immagini delle città vive nel weekend, anche grazie all'incentivo allo shopping costituito dal cashback, dal governo si è abbattuta all'improvviso la mannaia di un nuovo possibile lockdown nel periodo festivo. Una decisione che ha generato caos e confusione nei cittadini, situazione alla quale ora il centrodestra chiede al governo e a Giuseppe Conte di porre rimedio nel più breve tempo possibile. Servono risposte certe al Paese e, se lockdown sarà, commercianti e imprenditori devono essere risarciti in tempi adeguati e non secondo gli standard di questo esecutivo.

L'ipotesi attuale è di mandare l'Italia in lockdown con una zona rossa generalizzata, o con una zona arancione rafforzata, dal 24 al 6 gennaio. Tuttavia il gruppo dei rigoristi vorrebbe anticipare la stretta, iniziando il lockdown già sabato 19 dicembre per evitare gli assembramenti dello shopping. Su questo punto il centrodestra, però, risponde negativo in modo compatto. " SIl governo pensa a chiusure generalizzate? Da Natale all'Epifania siamo disponibili, ma non facciano scherzi prima, c'è il rischio della rivolta sociale ", ha commentato Matteo Salvini, che poi ha aggiunto: " Stiamo ultimando un comunicato congiunto delle Regioni del centrodestra, l'indicazione è salute prima di tutto, se il governo domani riterrà di proporre alle regioni delle restrizioni, disponibilissimi a discuterne, ma servono rimborsi immediati, modello tedesco fino in fondo ". Non concede un centimetro nemmeno Giorgia Meloni, concorde nel pretendere chiarezza e rapidità nella comunicazione ma, soprattutto, supporto alle attività in crisi: " Le chiusure devono dipendere dalla capacità di rimborso che il governo ha, sulle chiusure il governo deve essere più serio rispetto a quanto fatto prima ".