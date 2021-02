Centrodestra vincente nei sondaggi. Paese ingovernabile con la lista Conte

In una situazione come questa i sondaggisti si scatenano. E la domanda è sempre la stessa: cosa succederebbe se si tornasse (finalmente) a votare? Nonostante l'ipotesi sembri remota, sia perché non è nell'interesse della maggioranza, sia perché si andrebbe alle urne in piena pandemia, sia perché il semestre bianco è alle porte, l'unica cosa certa è che il centrodestra, che chiede le elezioni a gran voce, ne uscirebbe vincitore assoluto. Le rilevazioni Eumetra assegnano alle forze di centrodestra un totale poco sotto il 49%.

E gli altri partiti? Tra le variabili c'è anche il taglio dei parlamentari, che ha ridotto il numero dei posti a Senato e Camera. Nella prossima legislatura i senatori saranno 200, i deputati 400.

Secondo le simulazioni realizzate dall'Istituto Ixè, in un primo scenario si prefigura una situazione bi-polare con il centrosinistra ricompattato e alleato del M5s contrapposto al centrodestra: alle sinistre andrebbero 201 deputati e 103 senatori e alle destre 199 deputati e 97 senatori.

In un secondo scenario una situazione tri-polare con il centrosinistra ricompattato, poi M5s e centrodestra. Il risultato è una vittoria netta del centrodestra con 245 deputati e 125 senatori. Al centrosinistra rimarrebbero 113 deputati e 52 senatori. Ai grillini 42 deputati e 23 senatori. Questo è l'unico scenario che garantirebbe governabilità.

Infine, in un terzo scenario si vede sempre una situazione tri-polare con l'attuale alleanza governativa supportata da una lista Conte che prenderebbe 189 deputati e 95 senatori, una lista di centrosinistra che non supporta Conte che raccatterebbe appena 17 deputati e 8 senatori e il centrodestra con 194 deputati e 97 senatori.

Da queste simulazioni emerge chiaramente che sia con una lista Conte di mezzo che con un centrosinistra ricompattato e alleato del M5s, il rischio ingovernabilità è scontato. Per cui saremmo ancora punto e a capo. Nei giorni scorsi anche Youtrend ha elaborato una simulazione dei vari scenari possibili. Nel primo scenario con lo stesso schema di coalizione delle Politiche 2018 il centrodestra otterrebbe il risultato migliore, conquistando 248 seggi alla Camera, 124 al Senato. Il secondo scenario è quello delle ultime Regionali in Liguria: centrodestra, centrosinistra alleato con i 5 Stelle e un polo di centro. Anche in questo caso il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. Il terzo scenario ipotizza che Forza Italia esca dal centrodestra e crei un polo di centro con Italia Viva: in questo caso la maggioranza relativa l'avrebbero centrosinistra e 5 Stelle. Nel quarto scenario, quello attuale, con Italia Viva con i giallorossi e Forza Italia con il centrodestra, il centrodestra avrebbe i numeri assoluti per governare. Nell'ultimo scenario bipolare la maggioranza andrebbe al centrosinistra. Ma l'unico scenario al quale assisteremo sarà l'ampio rimpasto e qualche poltrona in più per Italia Viva.