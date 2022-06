Il centrosinistra vince a Parma dopo 24 anni: Guerra è il nuovo sindaco

Ballottaggi per l'elezione del nuovo sindaco a Parma, dove al primo turno non è stata raggiunta la maggioranza del 50% per nessuno dei candidati. Nella città emiliana gli elettori sono 146.939 e hanno dovuto scegliere tra Michele Guerra, che lo scorso 12 giugno ha ottenuto il 44,18% delle preferenze, e Pietro Vignali, che invece si è attestato al 21,25%. Vittoria prevedibile per il candidato di centrosinistra, che ai ballottaggi, con 94 sezioni scrutinate su 204, ha ottenuto il 65,87% dei voti, contro il 34,13% del candidato di centrodestra. Nella coalizione di Guerra c'è anche il Pd: il principale partito di centrosinistra torna a far parte della maggioranza che governa Parma dopo 24 anni di opposizione. " È un grande risultato di un progetto coeso che non deluderà la città ", ha detto a caldo il nuovo sindaco. " Quello di Parma è un risultato straordinario ", ha commentato Stefano Bonaccini arrivato in città per seguire i ballottaggi.

Per sostenere Pietro Vignali, appoggiato da Lega e Forza Italia, nel secondo turno di votazioni è sceso in campo anche Fratelli d'Italia, che nella tornata elettorale precedente si era presentato con un proprio candidato. Guerra è assessore alla cultura della giunta uscente, alla guida di una coalizione che ha riportato la pace fra Pizzarotti e il Pd (che per dieci anni è stato all'opposizione). Vignali, invece, è stato sindaco dal 2007 al 2011 ma fu costretto a dimettersi dopo un'inchiesta giudiziaria che coinvolse la sua giunta.