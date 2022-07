Chat, tradimenti e scenate: così è finita tra Totti e Blasi

Le cene all'Isola del Pescatore, sulla spiaggia di Santa Severa, e l'incontro a Tirana, per la finale di Conference League. Stesso albergo, stanze separate, dicono. Dopo l'annuncio della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi - che ieri dalla Tanzania ha postato le prime foto da «single» assieme ai figli - i social impazzano. C'è chi giura e spergiura di averli visti nel castello trasformato in hotel 5 stelle di Lunghezza, Roma, chi a Montecarlo. Certo è che da almeno 8 mesi le scappatelle di Totti con la nuova fiamma, per molti un clone di Ilary con qualche anno di meno, sono sulla bocca di tutti.

«Totti è il mio salvatore. Magari se la prendesse lui», commentava ironico l'ex marito di Noemi Bocchi, l'imprenditore del marmo Mario Caucci, nel momento in cui Dagospia lanciava in anteprima assoluta la loro rottura e la relazione pericolosa. Mentre il capitano smentiva tutto, c'è chi raccontava dei messaggini scoperti da Totti sullo smartphone di Ilary con un fantomatico nuovo amore e che annunciavano burrasca. I due si sarebbero incontrati a Milano, vicino gli studi de «L'Isola dei Famosi» di Cologno Monzese. Un imprenditore, un personal trainer o un personaggio dello spettacolo? Smentito anche il nome dell'attore Luca Marinelli, della storia segreta di Ilary non esce nulla. Di Noemi, invece, si è scritto tanto. Romanista sfegatata, due figli, separata, con Totti aveva passato giornate intere sui campi di paddel della capitale. E dopo l'annuncio di lunedì, Francesco e Noemi sarebbero in partenza per una vacanza lontano dai riflettori.

Un matrimonio minato fin dall'inizio da quando, un mese prima delle nozze nel 2005, Flavia Vento confessa al settimanale Gente di aver trascorso una notte di passione con il calciatore. A convincere la Vento a svelare il flirt Lele Mora e Fabrizio Corona. Passano 13 anni e sul palco del Gf Vip la Blasi non si fa sfuggire l'occasione per attaccare Corona: «Ti rendi conto quello che mi ha fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti. L'hai fatto anche con Silvia». Lo scorso aprile scoppia il caso Noemi. Altro che fake. E i social postano di tutto. «Totti e Ilary se stanno a lascià e questo pensa alla guerra». Detto da Joe Biden mentre stringe la mano a Vladimir Putin fa davvero strano. Ma questo non il meme più irrispettoso quanto irriverente di quelli postati ieri. E che, con molta amarezza, fanno anche un po' sorridere.

È il gossip del giorno, in un'estate infuocata, e non solo per il caldo africano, per migliaia di fan del capitano «c'è solo un capitano» e della ex Letterina, oramai anche ex moglie Ilary Blasi. Alla notizia ufficiale della separazione della coppia più amata dai romani(sti) i social sono letteralmente esplosi. Chi ha più fantasia ce la mette. E così è stato per tutta la giornata di ieri. La regina Elisabetta che commenta amara, sotto il suo cappellino turchese: «E così, anche Totti e Ilary si lasciano», oppure «Dimmi che stai aspettando il comunicato senza dirmelo» posterebbe un fantomatico quanto falso account di Totti a un'altrettanta falsa Ilary. «Sei unica» mostrava orgoglioso e molto sornione Totti in campo sotto la maglia giallorossa a un'imbarazzatissima Ilary. Gli smanettoni di photoshop ci mettono un secondo a trasformarla con «C'ho un'artra» alludendo con spavalderia tutta romana alla nuova fiamma del «Pupone», Noemi Bocchi. I social non si fermano. «Manco una pezza di Lundini ha ritardato così tanto», hashtag Totti # Ilary. Ma è ancora Elizabeth the Queen ad apparire sulle schermate di tutt'Italia. La regina è al telefono e incalza: «Non mi interessa di Putin, dimmi di Totti e Ilary», chiede a un misterioso interlocutore. «Alle 19 discorso a reti unificate», parla il capitano al posto del presidente Mattarella, postano altri. E «mentre tutti refreshano» Francesco dorme alla grande.