Chi è davvero Clemente Mastella: cosa si nasconde dietro la sua forma

Dalla firma del sindaco di Benevento Mario Clemente Mastella emergono alcuni segni che permettono di intuire aspetti a livello emozionale, intellettivo e comportamentale che evidenziano il suo abituale modo di approccio con il mondo professionale e sociopolitico. Se da un lato l’on. Mastella cerca di trovare con il ragionamento strade sempre più appaganti che possano gratificare il suo prestigio, dall’altro sentimenti d’insicurezza potrebbero creare delle titubanze rendendo precaria la stabilità e la coerenza. Il mondo emozionale gioca un ruolo importante nella sua vita e ciò può spingerlo a una continua ricerca di posizioni che non solo vadano a gratificare il suo narcisismo, ma che siano anche garanzia di uno status sociale ed economico appagante. Non si possono misconoscere le abilità cognitive, basate soprattutto su un pensiero al limite del filosofico che potrebbe renderlo un po’ farraginoso.

Tutto ciò è evidenziato da una firma con spazi oltremodo ampi, con lettere piccole e con un gesto grafico particolare, posto all’inizio della “M”, che segnala la presenza di sentimenti d’inferiorità solo formalmente suffragati da un’apparente stabilità. In effetti, l’aspetto emotivo-affettivo lo ha da sempre condizionato e lo condiziona tuttora dando luogo a insoddisfazione e a stati di ansia che possono ripercuotersi non solo sulle scelte politiche, ma anche sulla gestione del proprio fisico, delineando come fattori educativi del passato possono riaffiorare in modo non sempre cosciente, proprio “… nel mezzo del cammin di nostra vita …” lasciandoci a volte la bocca amara.