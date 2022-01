Quelle voci sul senatore: "Ha assunto la sua fidanzata"

C'è un nuovo rumor nei palazzi: qualcosa riguarda un chiacchierato senatore uscito da Italia Viva ed in trattativa per entrare nel partito di Carlo Calenda. Un vociare che ha iniziato a circolare tra i corridoi di Palazzo Madama.

Sembrerebbe che, in cerca spasmodica di un impiego per quella che sarebbe la sua nuova fidanzata, il senatore abbia deciso di piazzarla in Senato.

E in effetti, da una verifica, sembrerebbe che la donna sia stata iscritta all'anagrafico come collaboratrice dello stesso parlamentare ex renziano, per lo meno fino a poco tempo fa. Sul profilo Facebook di quella che sarebbe l'interessata, è apparso almeno un post in cui questa persona sembrerebbe contenta di aver ricevuto un nuovo incarico: "Iniziamo questa bellissima esperienza", aveva scritto il 5 agosto del 2020, taggandosi presso il Senato della Repubblica.

Il regolamento del Senato - vale la pena ricordarlo - prevede che i senatori non possano avere, tra i loro collaboratori, parenti o affini sino al quarto grado di parentela. Non è dato sapere se la compagna del senatore sia sua convivente more uxorio o no: in ogni caso, qualora la collaborazione fosse confermata, ci si troverebbe dinanzi ad un fatto politicamente inopportuno.