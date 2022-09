"Nessuno degli altri leader ha mai lavorato". Il Cav scherza in coda al seggio

Anche Silvio Berlusconi, come accade in ogni occasione di voto, si è presentato al seggio per esercitare il suo diritto e dovere di voto. L'ex premier è arrivato al seggio della scuola di via Fratelli Ruffini, nel centro cittadino, accompagnato da Marta Fascina. Ad attenderlo presso l'istituto c'era una delegazione di esponenti azzurri tra i quali la senatrice e coordinatrice lombarda Licia Ronzulli, il deputato Alessandro Cattaneo, la coordinatrice cittadina di Forza Italia, Cristina Rossello.

Il Cavaliere è arrivato presso l'istituto di via Fratelli Ruffini attorno alle 12.30 ed essendoci la coda ha diligentemente occupato il suo posto in fila, attendendo il proprio turno insieme agli altri elettori. " Tutti in fila per andare a votare, che bravi. È la prima volta che vedo una fila ad andare a votare. È raro vederla, io gli altri anni non l'ho mai vista ", ha detto l'ex premier commentando a quanto stava assistendo. Ma mentre era in attesa di entrare nella cabina elettorale per esprimere il suo voto, Silvio Berlusconi non ha mancato di scherzare con i cittadini e con i giornalisti che erano in sua attesa: " Per chi votiamo? Non c'è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato. Rimango solo io che ho lavorato, il cretino sono io ".

Poi, in attesa di votare, a chi gli stava vicino ha spiegato: " Ho fatto un volo di 5 metri e potevo uccidermi ". Il riferimento di Silvio Berlusconi è a quanto accaduto nelle scorse settimane, come da lui stesso raccontato durante la chiusura elettorale di Milano lo scorso venerdì: " All'inizio della campagna elettorale sono andato a fare un comizio a Lesmo. Sono sceso da una scala, un gradino è schizzato via e ho fatto un volo all'indietro di 5 metri. I medici hanno detto che era probabile che io potessi morire, mi sono fatto male in fondo alla schiena, tutta una gamba nera per il sangue che è rimasto dentro, ma ho fatto lo stesso la campagna elettorale ".