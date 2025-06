Chiara Ferragni paga ancora il caso Pandoro. Per le sue società una perdita di 5,7 milioni

Lo scandalo del pandoro continua a gravare sui bilanci delle società di Chiara Ferragni (in foto). Tbs Crew e Fenice, le società legate all'imprenditrice influencer, nel 2024 hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente di 2,3 milioni e 3,4 milioni (5,7 totali), coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa. Basti pensare che l'immobilismo era stato causa di tensioni col socio Pasquale Morgese, l'unico a rimanere con una minuscola quota dopo la maxi ricapitalizzazione da 6,4 milioni coperta quasi per intero da Ferragni lo scorso aprile impugnando il bilancio 2023 e le delibere che avevano determinato la scelta dell'aumento di capitale. L'empasse si era poi risolto con la nomina, nel novembre precedente, con la nomina dell'amministratore unico Claudio Calabi, che ha quantificato le perdite e determinato dopo un lavoro di mesi quanto era necessario per garantire a Fenice, società a cui fa capo il marchio Chiara Ferragni, la continuità aziendale. Oltre agli accantonamenti prudenziali in vista dell'evolversi di alcune cause, come quella in corso col produttore di occhiali Safilo che chiede a Ferragni 5,9 milioni di euro.

La stessa Fenice aveva chiuso nel 2023 con un passivo di 6,9 milioni. Le cose sono andate male anche nel 2024, con un fatturato precipitato a 2,1 milioni, quando molte iniziative e collaborazioni sono state sospese, in attesa di valutare l'evoluzione dello scenario di mercato.

C'è però qualche spiraglio di luce: per "Fenice - si legge in una nota - il 2025 sarà l'anno in cui dovrebbero concretizzarsi le prime nuove opportunità, che avranno come obiettivo non solo il consolidamento ma anche una crescita del marchio".

Fenice, che ha chiuso i negozi di Milano e Roma, dovrà concentrarsi sul riposizionamento del brand e non includerà la controllata Fenice Retail, in liquidazione. Mentre Tbs, altra società del gruppo, è stata travolta solo nel 2024 dallo scandalo Pandoro, quando nel 2023 aveva approvato un bilancio in salue e con 4,4 milioni di profitti.