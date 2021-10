Dal "ci capiamo" a "è un falso": le giravolte di Di Maio su Salvini

" Io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per questo Paese ". " Non ho nessuna intenzione di far parte di un movimento che si allea con la Lega ". " Io e Salvini quando ci sentiamo ci capiamo ". " Salvini è una delle persone più false che abbia mai conosciuto ". È difficile crederlo, ma queste frasi sono state pronunciate dalla stessa persona. L'ultima è una citazione tratta da un libro in uscita: "Un amore chiamato politica", autore Luigi Di Maio.

Già, perché alla veneranda età di 35 anni, il ministro degli Esteri ha deciso che l'Italia non potesse fare a meno della sua autobiografia. Scorrendo le 185 pagine del volumetto, il lettore ripercorre l'epopea di Di Maio, dai primi meet-up grillini fino alla Farnesina, passando per Montecitorio, il primo governo Conte - quando, dall'alto del suo diploma classico, venne nominato ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro - e i due anni e mezzo come capo politico del Movimento 5 Stelle. Il tratto comune salta all'occhio presto: la giravolta, cardine attorno a cui ruota sin dall'inizio l'avventura grillina. Perché il Di Maio che attacca Matteo Salvini è lo stesso che sorrideva insieme a lui mentre veniva annunciata l'approvazione di Quota 100 e del reddito di cittadinanza.