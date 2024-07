Il ciclone Swift arriva in Italia. Treni e affitti: aumenti stellari

Ascolta ora 00:00 00:00

Taylor Swift e i suoi 'Swifties' si apprestano a invadere Milano. La città meneghina non è certo nuova a ospitare grandi cantanti, ma a destare scalpore è l'impatto economico che porta in dote la popstar statunitense. Il cosiddetto turismo passionale sta prendendo sempre più piede con eventi memorabili a guidare le tendenze di viaggio, che si tratti di concerti o appuntamenti sportivi.

Taylor Swift sarà a San Siro con due tappe del suo tour, il 13 e 14 luglio, con tanti stranieri in arrivo soprattutto dagli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati di Airbnb, le prenotazioni effettuate nel 2023 e nei primi mesi del 2024 per venire a Milano durante il Tour 2024 di Taylor Swift sono cresciute di oltre il 250% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A fare la parte del leone sono i fan statunitensi, che rappresentano più di una prenotazione su quattro a livello globale, con un aumento di quasi il 600% dei turisti statunitensi a Milano rispetto allo stesso periodo a luglio 2023.

L'impatto del tour mondiale più grande di tutti i tempi si fa sentire anche sulla mobilità. Nella settimana delle due tappe italiane il numero di passeggeri sui treni da Napoli e Roma verso Milano è praticamente raddoppiato (dati Trainline). Mentre l'incremento è addirittura del 360% per la tratta Zurigo-Milano a conferma dell'invasione di turisti esteri. «Milano si consolida come capitale dei grandi eventi e i concerti estivi ne sono la prova - argomenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - e confermano il ruolo strategico di location come lo stadio di San Siro. Le strutture alberghiere della città e quelle extra alberghiere registrano un aumento delle prenotazioni rispetto allo stesso weekend dello scorso anno. Parliamo di una crescita del 4% per gli alberghi e dell'11,2% per B&B e case vacanza».

Si parla di Swift Economy in quanto i suoi concerti calamitano nei paesi ospitanti centinaia di migliaia di 'Swifties', ossia i suoi fan più accaniti, pronti a spendere cifre elevate per biglietti aerei, hotel, ristoranti e braccialetti dell'amicizia. Gli analisti di Barclays hanno stimato che nelle tappe britanniche ogni fan spenderà in media 848 sterline in biglietti, viaggi, alloggio, abiti e altre spese, per un totale di 997 milioni di sterline britanniche.

La tappa parigina del The Eras Tour ha portato in città più di cinque volte più viaggiatori americani di lusso rispetto a quelli che ci saranno per le Olimpiadi di Parigi stando ai dati elaborati dall'agenzia di viaggi di lusso Embark Beyond. Questo innesca anche una spirale di prezzi più salati. Un report di Lighthouse, indica prezzi degli hotel nelle città in cui si terranno i concerti in salita di ben il 44%. In città come Liverpool e Stoccolma una notte costerà quasi il doppio.

Il tour europeo vedrà Taylor Swift esibirsi in 18 città per un totale di 51 spettacoli e a tenere d'occhio le date europee del tour della popstar Usa ci sono anche economisti e banchieri centrali.

Philip Lane, capo economista della Bce, ha menzionato il tour di Taylor Swift a chi gli chiedeva degli eventi da monitorare quest'estate in quanto in grado di influire sull'inflazione insieme a Olimpiadi di Parigi ed Euro 2024. Oltremanica la banca d'investimento TD Securities ritience addirittura che l'effetto Swift sull'inflazione di agosto potrebbe essere sufficiente per rinviare il primo taglio dei tassi da parte della Bank of England.