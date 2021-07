Cina verso le Olimpiadi «verdi»

È partito il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio 2022 nella capitale cinese. L'evento, al quale parteciperanno circa tremila atleti provenienti da una novantina di Paesi e che vedrà svolgersi oltre 100 gare di 12 differenti discipline sportive, si candida a diventare una pietra miliare nella storia dell'umanità. I Giochi Olimpici invernali rappresenteranno un punto di contatto ideale che consentirà ai popoli del pianeta di compattarsi in nome dello sport e comprendere l'importanza della collaborazione reciproca.

All'indomani di una emergenza sanitaria globale, e nel bel mezzo di un clima da nuova Guerra Fredda, la Cina aprirà dunque le sue porte al resto del mondo. Lo sport sarà il principale filo conduttore della manifestazione. Ma ci sarà spazio per tantissimi altri temi dal sapore globale, su tutti l'ambiente.

Le Olimpiadi invernali di Pechino saranno uno spettacolo verde, aperto e trasparente, come hanno spiegato gli organizzatori. L'idea è di ispirare una generazione di appassionati a praticare sport invernali in strutture sostenibili e costruite nel rispetto dell'ambiente. Non solo tutte le sedi di Beijing 2022 saranno alimentate da elettricità verde. Il Capital Gymnasium di Pechino, che ospiterà eventi di pattinaggio artistico, ha assistito per la prima volta nella storia delle Olimpiadi alla produzione di ghiaccio utilizzando l'anidride carbonica come refrigerante. La visione della Cina è chiara: collaborare con il mondo per completare, con successo, questa missione green oriented. Le Olimpiadi invernali si trasformeranno in un importante banco di prova.