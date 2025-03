Città (e Paese) in vetrina con un'offerta culturale di artisti e "installazioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si moltiplica l'offerta culturale del Salone Internazionale del Mobile che «colonizza» luoghi simbolo della cultura milanese, con collaborazioni inedite e artisti di fama internazionale. Antipasto di bellezza con Mother, progetto di Bob Wilson per un nuovo allestimento della Pietà Rondanini al Castello Sforzesco, un'«opera totale» dedicata al capolavoro di Michelangelo (aperta al pubblico dal 6 aprile al 18 maggio su prenotazione). Wilson, maestro assoluto nell'uso creativo della luce, dà vita a un'installazione, che si misura con la potenza del «non finito» di Michelangelo, un'energia sospesa tra la materia e il pensiero, in dialogo con Stabat Mater, preghiera medievale rivisitata dal compositore estone Arvo Pärt.

Secondo omaggio a un luogo simbolo della cultura meneghina il cortile d'onore della Pinacoteca di Brera che sarà illuminato di conoscenza grazie all'installazione Library of light di Es Devlin (7-21 aprile, dalle 9 alle 21): scaffali luminosi presenteranno una selezione di oltre 2000 volumi, donati da Feltrinelli, che saranno poi regalati alle civiche biblioteche. La struttura ridefinisce il concetto di biblioteca come luogo di sapere e connessione: la luce, metafora di conoscenza, richiama il valore custodito nei libri.

Torna, sempre in Piazza della Scala, Design Kiosk (1-13 aprile), avamposto del Salone in città affidato a Corraini Edizioni, anche quest'anno punto di ritrovo per un ciclo di conversazioni. Tra i protagonisti Piero Lissoni, Federica Biasi, Alessandro Valenti, AldoCibic, Stephen Burks e Olimpia Zagnoli.

Due appuntamenti con i grandi della luce sono in programma in fiera: La dolce attesa del regista Paolo Sorrentino (padiglioni 22-24) l' installazione che riproduce le emozioni che si vivono nella sala d'attesa di un ospedale in un viaggio, graze anche al tappeto sonoro di Max Casacci dei Subsonica. Villa Héritage di Pierre Yves Rochon, nei padiglioni 13-15 riflette sul progetto come linguaggio universale in grando di connettere tradizione e innovazione.

In occasione della biennale Euroluce, debutta l'«International Lighting Forum», diretto da Annalisa Russo, con venti voci internazionali, che il 10 e l'11 aprile rifletteranno sull'impatto della progettazione della luce.

Per il terzo anno consecutivo, l'Arena di Formafantasma ospiterà «Drafting Futures. Conversations about Next Perspectives» (pad.

14) 5 giorni di conversazioni che vedranno la partecipazione di pensatori e progettisti come Es Devlin, Valeria Segovia, Bjarke Ingels e Lesley Lokko, Paolo Sorrentino. Protagonisti delle Tavole Rotonde pomeridiane saranno esperti di settore, invitati a condividere punti di vista su sfide e opportunità in tema di «Business of Design» e «Business of Hospitality».