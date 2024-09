Colpa del buonismo di sindaci e toghe rosse

Ascolta ora 00:00 00:00

Dove governa la sinistra cresce l'insicurezza. Il dato del Sole24ore di ieri fotografa la distanza siderale tra la realtà e il buonismo dei sindaci di centrosinistra, con un reato su tre segnalato nei capoluoghi a guida Pd, nella stragrande maggioranza dei casi commessi da immigrati irregolari. Secondo la Questura di Milano sono 8 reati su 10, l'esecutivo ha già inviato 1.653 nuovi agenti a Milano, lo stesso Sala ha già «commissariato» il suo assessore alla Sicurezza Marco Granelli con l'ex capo della Polizia Franco Gabrielli, il cui lavoro darà frutti che si vedranno nei prossimi mesi.

Il vizio d'origine di questa sottovalutazione «buonista» affonda negli anni Settanta, quando la corrente più ideologica della magistratura teorizzò il ruolo «rivoluzionario» della magistratura che avrebbe dovuto, in sfregio all'obbligatorietà dell'azione penale e la terzietà della magistratura, far prevalere il contrasto ai crimini dei colletti bianchi (e dei politici) rispetto alla microcriminalità, con piccoli delinquenti e spacciatori considerati vittime del sistema. Una stortura su cui si è innestata Tangentopoli, con i guasti che vediamo ancora oggi. I decreti Sicurezza voluti dall'esecutivo presto daranno i loro frutti, operazioni sul territorio come Strade sicure (i militari coinvolti sono saliti da 5mila a 6mila) hanno aumentato la presenza di forze dell'ordine, con buona pace del negazionismo di chi da un lato non vuole poliziotti nelle strade, invoca più immigrazione, decreti svuotacarceri e depenalizzazione dei reati e dall'altro nasconde l'escalation dei reati predatori anche in zone nobili della città (vedi lo stupro di Capodanno in Piazza Duomo).

La disorganizzazione urbana e sociale, la sporcizia nelle strade, muri imbrattati sono segni manifesti di degrado - che gli inglesi chiamano incivility - specie se i cosiddetti «spazi interstiziali» dismessi o

abbandonati che attraggono baby gang e spacciatori si trovano nel cuore delle nostre città. Persino il Labour inglese ha capito che contro gli street crimes serve maggiore fermezza. Qualcuno lo spieghi a Md e a Elly Schlein.