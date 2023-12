Colpo da 500mila euro di due sorelline slave

Due sorelline di 16 e 12 anni (quest'ultima non imputabile) sono state arrestate a Monza dalla polizia. Avevano appena svaligiato un appartamento del centro, portandosi via un bottino da quasi mezzo milione di euro in borse griffate, gioielli, diamanti, contanti e orologi di lusso. Il furto è stato messo a segno la mattina della Vigilia di Natale. Il proprietario però è rientrato a casa proprio mentre le due minorenni stavano scappando e tutto è andato in fumo.

Le sorelline sono riuscite a forzare la porta dell'appartamento, mentre i proprietari erano fuori. La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata intorno alle 13, appunto quando il derubato è tornato a casa per pranzo. L'ha raccolta la centrale operativa della Questura che ha subito mandato una Volante.

L'uomo ha trovato la porta scassinata e aperta e l'appartamento in disordine. È immediatamente corso in strada e qui ha notato le due ragazzine cariche delle borse firmate di sua moglie. Ha quindi cominciato a rincorrerle, mentre loro scappavano verso la zona pedonale del centro cittadino. Durante la corsa l'uomo ha attirato l'attenzione di un passante chiedendo il suo aiuto e questo ha chiamato la polizia. Gli agenti, arrivati in pochi minuti, sono riusciti a bloccare le due minorenni.

Le ragazzine avevano addosso due cacciaviti, un paio di forbici e un pezzo di plastica ricavato dal flacone di uno shampoo, utilizzato per manomettere la serratura dell'abitazione svaligiata. Durante il sopralluogo in casa gli agenti in una borsa in tela hanno trovato anche due paia di guanti e un cacciavite nascosti dentro un calzino. Dall'appartamento, fa sapere la Questura, erano stati rubati 1.500 euro in contanti, 15 borse di brand di lusso come Chanel, Louis Vuitton e Prada dal valore complessivo tra 50 e 60mila euro, una scatola di gioielli in oro e platino, con diamanti e pietre preziose dal valore totale compreso tra 200 e 250mila euro e quattro orologi Rolex, Patek Philippe e Frank Muller per un valore totale di circa 150mila euro.

Le ragazzine, entrambe slave, sono state portate in Questura e sono state fotosegnalate. La 16enne, che ha precedenti di polizia a partire dal 2018, quando aveva solo 11 anni, per dichiarazione di falsa identità, furto, furto con strappo, ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli e per porto di armi o oggetti atti a offendere, è stata arrestata per furto con scasso e accompagnata nel centro di prima accoglienza di Genova. La 12enne, incensurata e mai fotosegnalata, non essendo imputabile perché under 14, è stata invece affidata al legale della famiglia che si trova in Francia.