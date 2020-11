Olivia Paladino, il borsone e la scorta: ora il caso finisce in procura

" Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Lamorgese perché chiarisca i contorni di una vicenda che, se confermata, sarebbe gravissima ". Ad annunciarlo sono i sentatori della Lega, William De Vecchis e Gianfranco Rufa, che hanno firmato l'interrogazione per chiedere chiarimenti sul comportamento della compagna del presidente del Consiglio, Olivia Paladino, che avrebbe chiesto l'intervento della scorta per allontanare i cronisti delle Iene.

La vicenda è stata raccontata sul sito Dagospia, che ha pubblicato un video, in cui si vede la compagna di Giuseppe Conte in un supermercato, dove sembra essersi rifugiata per sfuggire a Fabrizio Roma, inviato delle Iene. La Paladino, stando alle immagini, avrebbe lasciato una borsa all'interno del supermercato: " Ti lascio la borsa qui da Alessandro, tanto poi lui te la dà ", avrebbe detto la compagna di Conte, stando alle trascrizioni fornite da Dagospia a commento del video. " E io la porto a casa, va bene perché se è al domicilio, ci vengono dietro è peggio, a questo punto meglio... ", sarebbe stata la risposta dell'agente intervenuto.

La vicenda viene riassunta anche nell'interrogazione parlamentare presentata dalla Lega: " Il 26 ottobre 2020, a difesa della fidanzata dell'attuale presidente del Consiglio dei ministri, incalzata dai giornalisti con domande sulla vicenda dell'hotel "Plaza" a Roma, sarebbero intervenuti agenti incaricati della sicurezza personale del premier ". La scorta avrebbe impedito ai giornalisti di avvicinarsi alla Paladino. Se le vicende documentate dal video si dimostrassero vere, specificano i senatori leghisti, " si riscontrerebbe un evidente uso improprio di personale con funzioni di sicurezza nei confronti di soggetti che ricoprono cariche pubbliche, e potrebbero addirittura riscontrarsi profili di illiceità penale ". Per questo, è stata presentata una richiesta di spiegazioni, relativamente a questo fatto.