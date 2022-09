"Noi arrivati terzi", "Sì, ma Terzo Polo nato un mese fa". Scintille Conte-Boschi

Sorrisi e punzecchiature. Strette di mano e frecciatine. Un complimento dovuto prima, uno stoccata politica poi. Il primo faccia a faccia post elettorale tra Maria Elena Boschi e Giuseppe Conte non è avvenuto nelle stanze della politica, né in un talk show. Bensì, in piazza. La rieletta parlamentare di Italia Viva e il leader dei Cinque Stelle si sono incrociati casualmente ieri a Roma, nello spiazzo davanti a palazzo Montecitorio: tra i due si è così consumato un fugace botta e risposta, uno scambio di convenevoli e di battutine intercettato dai cronisti.

Boschi-Conte, lo scambio di battute

Lei in un elegante vestito cipria, lui alle prese con i selfie chiesti da alcuni simpatizzanti. Boschi e Conte hanno avuto un fortuito contatto proprio nei giorni in cui i loro rispettivi partiti stanno analizzando l'esito del voto. Il primo a rompere il ghiaccio, secondo quanto riporta l'Adnkronos, sarebbe stato il leader pentastellato. " Complimenti per la rielezione ", ha affermato l'ex premier stringendo la mano all’ex ministra del governo Renzi. Quest'ultima ha così resituito la cortesia. "Complimenti a voi ”, ha risposto, riferendosi al risultato ottenuto dai 5S, rimasti a galla a dispetto delle previsioni.

La frecciatina di Conte

Poi il fulmineo botta e risposta con reciproche frecciatine, preludio di una battaglia politica che proseguirà ora nella nuova legislatura. La Boschi, infatti, si è premurata di far notare a Conte come il terzo polo avesse ottenuto, ad " appena un mese e mezzo " dalla sua nascita, un risultato ritenuto soddisfacente. Immediata la replica di Conte, già in passato dimostratosi uomo dalla battuta pronta. " Ci teniamo il nostro risultato, terzi… a dispetto del terzo polo ", ha chiosato il leader dei grillini, secondo quanto si apprende.