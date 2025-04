Riunioni e segretezza, lo sdegno tra i porporati. "Qui fanno già i conti..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è ancora una data precisa, ma i motori per il prossimo conclave, purtroppo, sono già in moto, nonostante il lutto e il dolore. Papa Francesco, del resto, lo aveva detto in tempi non sospetti: basta un ricovero in ospedale perché si inizino a organizzare cene, incontri, riunioni per pensare al nuovo Papa. È umano, non c'è da scandalizzarsi, aggiungeva.

Anche questa volta non gli si può dare torto: durante l'ultimo ricovero, infatti, alcuni gruppetti di cardinali avevano partecipato a delle gustose riunioni per prepararsi alla ferale notizia e allo stesso tempo individuare l'identikit del 267° vescovo di Roma. Parlarne con il Papa in carica, in lotta tra la vita e la morte per una polmonite bilaterale al Gemelli, aveva destato scandalo. Adesso, invece, l'atmosfera, per molti, è decisamente cambiata: arrivato puntuale, alle nove, per la prima congregazione generale convocata dal decano Giovanni Battista Re, qualche porporato ha già pensato di dedicarsi a questioni troppo poco spirituali e molto politiche. «Mi ha molto rattristato sentire un cardinale fare conteggi sul numero di voti necessari per l'elezione», racconta a Il Giornale, un cardinale ultraottantenne che era presente alla prima riunione, «spero che sia stata solo una piccola debolezza o una semplice curiosità e che si possa lasciare questi discorsi a quando il Papa sarà quantomeno sepolto». Sulla stessa linea di questo anziano porporato il cardinale Fernando Filoni che rispondendo ai giornalisti ha detto: «In questo momento la cosa più bella che possiamo fare è accompagnare il Papa con la preghiera, il resto verrà dopo». Un chiaro segnale a non perdersi, in questi frangenti, in discorsi legati all'elezione del prossimo Papa.

Anche il cardinale Gianfranco Ravasi, Fondatore del Cortile dei Gentili, ha voluto chiarire che «soltanto quando saranno arrivati i cardinali da tutto il mondo, come successo nel 2013, si terranno le congregazioni in cui ci saranno indicazioni più di prospettiva per chi partecipa al conclave. Adesso si tratta di riunioni più organizzative, per le celebrazioni di questi giorni». In effetti, i cardinali in arrivo dai quattro angoli del mondo creati nei dieci concistori di Papa Francesco, non hanno avuto modo, se non in qualche occasione, di incontrarsi tutti insieme per confrontarsi sui temi d'attualità e sulle necessità della Chiesa. Lo faranno per la prima volta e in modo approfondito soltanto adesso, con l'inizio delle congregazioni generali che governano la sede vacante. «In effetti sembra che qualche cardinale che si trova a Roma abbia più la testa al conclave che al Papa», dice a Il Giornale un altro cardinale in viaggio verso il Vaticano, «ho sentito qualche altro confratello in arrivo e la priorità adesso è davvero pregare per l'anima del Santo Padre e pensare al miglior accompagnamento possibile. Poi faremo tutti i discorsi che ci saranno da fare».

Ieri, durante la prima riunione della Congregazione nell'aula del Sinodo, all'ordine del giorno la data delle esequie di Papa Francesco, fissate per sabato alle 10. Poi è stato definito un altro dettaglio tecnico. Il Collegio dei cardinali ha deciso di sospendere le celebrazioni di beatificazione programmate, fino alla decisione del nuovo Pontefice. La prima, quella del giovane lombardo Carlo Acutis, era prevista per sabato, in concomitanza con il Giubileo degli adolescenti. Oggi seconda riunione alle 17, si inizia a ragionare di date del conclave (dal 5 al 10 maggio l'inizio).

I 60 porporati presenti hanno giurato segretezza «su tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del Romano Pontefice, o che per sua natura, durante la vacanza della Sede Apostolica, postuli il medesimo segreto».