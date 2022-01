Salvini vede Draghi e poi Letta: "Lavoro per un presidente donna"

"Facciamo un conclave, un cenacolo, una seduta a pane e acqua, pane mortadella ed Estathe. Facciamo un conclave dove vogliono, all'ora che vogliono, l'importante è trovarsi velocemente con mente aperta". Così Matteo Salvini, in conferenza stampa, prima dell'incontro con il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del M5S, Giuseppe Conte.

Anche Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha annunciato che i contatti con il centrosinistra sono avviati, mentre dal Carroccio arriva un secco 'no comment' sul presunto incontro tra il segretario Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Confermato, invece, il colloquio con gli esponenti azzurri, Antonio Tajani e Licia Ronzulli. Il leader della Lega è "al lavoro per dare risposta positiva al Paese, di alto livello e al di fuori dei partiti, superando veti e perdite di tempo", dicono fonti provenienti dal Carroccio.

Al termine di un primo incontro tra i leader di maggioranza, il segretario del Pd Enrico Letta ha detto: "Stamattina mi sembra sia andata bene, ero molto ottimista" . E ha aggiunto: "Stiamo ragionando sulle soluzioni per il dopo. Sono in corso discussioni, ci stiamo parlando, vedremo ". Intervistato da Sky, ha ribadito: " Questo Parlamento così frammentato non può che esprimere un presidente o una presidente che sia oggetto di una larga intesa". Letta, però, non avanza ancora candidature esplicite. "Non parlo di nomi, fare nomi adesso significa metterli in difficoltà. Ho rilasciato poche dichiarazioni, il mio dovere è trovare una soluzione", ha detto. Quale? "Un presidente all'altezza di Mattarella", precisa il segretario dei democratici.

In serata il leader della Lega poi ha precisato: "Sto lavorando affinché si possa avere come presidente una donna presidente in gamba". Il riferimento potrebbe essere a Elisabetta Belloni, oggi al vertice dei servizi segreti, il cui nome era stato già fatto nei giorni scorsi e che avrebbe anche il gradimento di Fratelli d'Italia. Il leader del Carroccio, però, non si sbilancia: " Non faccio nomi e cognomi perché qualsiasi nome abbia fatto nei giorni scorsi aveva un no a priori perché se lo dice Salvini non va bene, allora mi taccio e lavoro e mi auguro che domani il Parlamento dia dimostrazione di lucidità" . E aggiunge: " Ci sono persone di assoluto spessore, donne ma anche uomini, se tutti la smettono di mettere veti".