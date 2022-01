Accuse incrociate: nel centrodestra è caccia ai franchi tiratori

Nel centrodestra è partita subito la caccia ai franchi tiratori. Sono circa 60 i grandi elettori della coalizione ad aver voltato le spalle a Maria Elisabetta Alberti Casellati, che nella quinta votazione di oggi si è fermata a 382 preferenze. Ovvero ben al di sotto della "soglia psicologica" dei 420 che ci si aspettava. Non sono mancate le immediate reazioni, con sospetti e accuse incrociate che di certo non rasserenano il clima in vista del sesto scrutinio di oggi pomeriggio alle ore 17. A prendere posizione subito dopo il voto sono stati specialmente Lega e Fratelli d'Italia, che hanno messo nel mirino il bacino centrista.

Sospetti nel centrodestra

Fonti della Lega fanno sapere che i 208 voti del Carroccio " sono andati compatti alla presidente Casellati ". Anche Giorgia Meloni ha assicurato che il suo gruppo ha sostenuto in maniera compatta la candidatura dell'attuale presidente del Senato: " Fratelli d'Italia, anche alla quinta votazione, si conferma come partito granitico e leale. Anche la Lega tiene. Non così per altri ". La leader di FdI non ha nascosto il proprio malumore nei confronti di chi " dall'inizio di questa elezione ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra ".

La Meloni sostiene che a questo punto bisognerà prendere atto di quanto accaduto e pertanto ne parlerà con Matteo Salvini " per sapere cosa ne pensa ". Anche perché, sostiene la numero uno di Fratelli d'Italia, " le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati così ".

La linea del centrodestra

È in corso alla Camera un vertice dei leader del centrodestra per un'analisi del voto. Fonti parlamentari raccontano che la netta sensazione è che bisognerà rinunciare al nome della Casellati per evitare di esporre la seconda carica dello Stato a un nuovo fuoco. A questo punto bisognerà decidere se puntare su un candidato della terna (Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio) o provare con le carte Nicola Frattini o Sabino Cassese.

Sullo sfondo resta sempre la possibilità di un incontro tra i partiti di maggioranza: le forze politiche che sostengono il governo si riuniranno o è da considerarsi ormai una strada abbandonata? In mattinata Salvini aveva proposto un vertice con Enrico Letta, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Roberto Speranza. Ma i leader di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e uguali hanno disertato il summit.