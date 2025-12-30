Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
TV

Signorini, accusato da Corona, si sospende da Mediaset

Il conduttore blocca tutti i suoi impegni. L'azienda: "Contro di lui calunnie"

Signorini, accusato da Corona, si sospende da Mediaset
00:00 00:00

Una valanga inarrestabile che sta distruggendo pezzi di televisione e la vita di molte persone. Ieri Alfonso Signorini si è autosospeso da tutti gli impegni con Mediaset, che significa che non condurrà la prossima edizione del Grande Fratello che dovrebbe ricominciare a marzo su Canale 5. La decisione del giornalista e conduttore arriva dopo le accuse di Fabrizio Corona che nel suo format Falsissimo ha raccontato di un "sistema Signorini" fatto di avances sessuali, richieste esplicite o meno di favori erotici, messaggi dubbi, in cambio dell'ingresso nella casa di Cinecittà o anche di copertine sulle riviste. I "ricattati" sarebbero bei ragazzi sconosciuti che, pur di diventare famosi, avrebbero accettato le richieste o comunque sarebbero stati oggetto di proposte da parte del presentatore. Le accuse - corredate di interviste, audio, chat - lanciate da Corona si sono trasformate in un vortice devastante su media, web e social. Dopo giorni di shitstorm, Signorini ha preso atto che non poteva più continuare il rapporto con Mediaset e, nel contempo, tramite i suoi avvocati, dopo aver già denunciato Corona per revenge porn (per cui - finora - il grande accusatore è l'unico indagato) ha annunciato una strategia di difesa durissima.

Gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, nuovi legali del conduttore e direttore del settimanale Chi, sostengono in un comunicato che è in atto una "campagna calunniosa e diffamatoria" volta a "distruggere" l'onorabilità del loro assistito. "È noto - affermano - che il principale responsabile di questa surreale e virulenta aggressione è un soggetto che - nonostante le precedenti condanne penali - oggi vorrebbe assumere le vesti di giudice e pubblico ministero". "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, Alfonso Signorini si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset".

La decisione è stata accolta da Cologno Monzese che in una nota fa sapere che "agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose". Allo stesso tempo, Mediaset "ribadisce che chi opera per l'azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto". Stesso discorso viene fatto dalla casa di produzione Endemol Shine Italy.

Corona, a sostegno della sue accuse, ha mostrato foto e chat tra il conduttore e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, edizione 2021-2022, Antonio Medugno, il quale poi ha depositato una denuncia/querela nei confronti di Signorini.

L'ex agente fotografico sostiene di "aver raccolto più di cento testimonianze" e di essere a conoscenza di "500 ragazzi coinvolti", alcuni dei quali sono intervenuti nei giorni seguenti a sostegno o meno del presentatore. Gianluca Costantino, ex concorrente del Gieffe Vip, ha raccontato, per esempio, di "scambi di messaggi" che però non si sarebbero trasformati in rapporti sessuali.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica