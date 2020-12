Confindustria boccia la linea del Premier

«La manovra di bilancio non ha una visione ma non è questo il tema centrale. Il tema invece è la fiducia degli italiani che nel primo lockdown c'era perché il governo indicava cosa fare e quali fossero le risposte attese. Oggi quel patrimonio di fiducia è stato devastato. Nessuno si fida più: siamo ad una settimana dall'inizio della stagione sciistica e non c'è ancora chiarezza. Ogni settimana si cambia idea: le scuole si aprono, si chiudono, si aprono le superiori si chiudono le medie. L'idea è quella di uno stato confusionale e non di uno stato decisionale». Il durissimo attacco al governo è del leader di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenuto ieri a Zapping, Radio1. Il presidente di viale dell'Astronomia ha criticato aspramente anche la decisione di affidare a una task force la gestione del Recovery fund: «Dire che si tratta di una soluzione bizantina è dire poco». Pessimista sul piano che il governo presenterà a Bruxelles e che è già in ritardo. «Noi all'assemblea di settembre abbiamo fatto un libro di proposte». Lo stesso esecutivo agli stati generali dell'Economia aveva assicurato la presentazione del piano a settembre. «Siamo a dicembre, e siamo ancora qui in attesa», accusa Bonomi.

Una battuta, ancora una volta poco lusinghiera nei confronti del governo, sul caso Unicredit: «Il mercato ha dato un indirizzo ben chiaro che fa capire che quando ci sono presunte interferenze di natura politica queste non piacciono».

Confindustria troppo critica verso l'esecutivo? «Noi ci occupiamo di politica economica. Quando il governo fa bene gli diamo il plauso, quando sbaglia, ed è avvenuto spesso ultimamente, noi lo sottolineiamo», ha risposto il presidente della confederazione degli industriali.