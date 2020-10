Conte firma il nuovo Dpcm: stretta su ristoranti e palestre chiuse

Nella notte è arrivata la firma di Giuseppe Conte: il nuovo Dpcm (clicca qui per leggerlo) entrerà in vigore a partire da domani, lunedì 26 ottobre, e sarà efficace fino al 24 novembre prossimo. Le misure anti-Covid sono state firmate anche da Roberto Speranza, ministro della Salute. Su bar e ristoranti è stata accolta una parte delle richieste avanzate dalle Regioni: le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, gelaterie, pasticcerie, pub e ristoranti) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, " salvo che siano tutti conviventi "; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita, senza alcun limite di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, " che siano ivi alloggiati ". Ok alla ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, " nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze ".

Confermato lo stop alle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, eccezion fatta per quelli " con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza "; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza la formazione di alcun assembramento. Sospese poi le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Negozi aperti nel weekend