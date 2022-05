Conte incalza: "Pretendo che Draghi riferisca in Parlamento"

“Draghi deve chiarire”. Giuseppe Conte tira dritto e chiede che l'Italia non faccia da “comparsa” nella risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina.

"Pretendo che il presidente Draghi vada nei consessi internazionali a rivendicare questa posizione” , dice Conte, intervistato a Metropolis, su Repubblica.it, parlando “a nome dei cittadini che rappresento e del M5S". Il leader dei Cinquestelle non ammette alternative: il premier deve riferire al Parlameno sull'evoluzione della guerra. “Questa è la differenza tra una democrazia e un sistema autarchico”, incalza Conte, sempre più convinto che Mario Draghi debba chiarire quale sia l'indirizzo politico e gli sforzi diplomatici che intende portare avanti. E, forte del fatto che secondo vari sondaggi gli italiani sono contro la guerra, ritiene giusto rappresentare “una sensibilità che riguardi le forze che sono in maggioranza e quella dell'opinione pubblica”."Come si può pensare a un'escalation militare con un paese che ha seimila testate nucleari?" , si domanda Conte ricordando che il nostro Paese può svolgere un ruolo importante da mediatore e, pertanto, Draghi si deve fare portatore di iniziative volte a “evitare una escalation”. A tal proposito, interpellato sull'intervista che il ministro degli Esteri russo ha rilasciato a Mediaset, sentenzia: "Le parole di Lavrov sono inaccettabili”.