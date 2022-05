Conte rivendica il Superbonus. E su Draghi...

"Mi sono meravigliato che non ci sia stata la possibilità del premier di passare in Parlamento prima di viaggi importanti come Washington o Kiev" . Giuseppe Conte, nel corso di una diretta su Instagram, torna a incalzare Draghi sul tema della guerra.

Il leader del M5S fa notare che "il Parlamento si può riunire anche nel fine settimana" e che quando lui ha dovuto gestire la pandemia da Palazzo Chigi "c'è sempre stato un trasparente confronto". Conte, perciò, redarguisce "chi si diverte e ci descrive come molestatori" e continua a chiedere rispetto per gli 11milioni di elettori grillini. L'ex premier è convinto che l'Italia non possa economicamente sostenere una nuova fase di riamo: " Non ce n'è la voglia né la vocazione" , sottolinea. La linea pacifista viene ribadita più volte da Conte che bolla la corsa agli armamenti "una follia" che non aiuta a risolvere il conflitto. Anzi, dopo oltre due mesi di guerra, all'orizzonte su vede solo un intensificarsi dell'escalation militare piuttosto che un avanzamento nelle trattative di pace. Una linea politica che, secondo l'avvocato di Volturara Appula, non è condivisa dagli italiani. "Siamo isolati nel Parlamento, non fra i cittadini", sentenzia Conte, sorpreso dal fatto che nessuna altra forza politica abbia chiesto che il premier intervenisse in Aula per fare il punto della situazione così da rendere l'Italia protagonista dentro l'Ue nel tentativo di avviare "una soluzione negoziale". E, se da un lato il leader dei pentastellati conferma la condanna all'aggressione russa, dall'altro chiede che il sostegno all'Ucraina rientri "nei parametri della Costituzione e della Carta dell'Onu". Conte, poi, avverte che "sconfiggere la Russia" è un obiettivo "pericoloso" che rischia di trascinare il mondo in una guerra "in cui nessuno si salverà" . L'ex premier respinge l'accusa di anti-atlantismo descrivendola come una "stupidaggine", messa in giro "per denigrare" il Movimento. Il tema è "la postura al suo interno, che qualifica l'Italia: va a rimorchio o è partner e può dare un contributo?" , si chiede il leader dei grillini.