Conte "papà del reddito": ecco dove nasce il consenso del M5s

Perché Giuseppe Conte continua ancora ad avere consensi, soprattutto nel meridione del Paese? Una domanda che si sono fatti in molti guardando i sondaggi ma, soprattutto, ripensando a ciò che il leader del Movimento 5 stelle ha fatto quando era a Palazzo Chigi. A questa domanda prova a dare una risposta Matteo Renzi, che nella sua e-news ha dedicato un passaggio proprio a Conte. Il leader di Italia Viva spiega dove nasce, a suo modo di vedere, il consenso al M5S e perché il suo leader sia ancora oggi così stimato in certe realtà del Paese.

U Papà del Reddito…U Papà Meo pic.twitter.com/fLCmfmI7Fw — Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan (@conteDartagnan) September 6, 2022

In una recente iniziativa elettorale tenuta da Conte in Sicilia, precisamente a Palermo, il leader del Movimento 5 stelle viene acclamato come " U' papà del reddito ", ossia " il papà del reddito " di cittadinanza. Questo è l'unico argomento elettorale che Conte ha nella manica per cercare di mantenere lo zoccolo duro di elettori, che nel 2018 scelsero il Movimento 5 stelle proprio dietro la promessa di elargire un reddito mensile. " Devo ringraziare a lei che prendo il reddito, questo è un popolo di poveri ", dice un uomo. E poi, ancora, nel video Conte si fa riprendere e fotografare insieme a un uomo che mostra la tessera gialla del reddito di cittadinanza, che lo apostrofa come " u papà meu " (il mio papà).

Basta fare due rapidi calcoli per capire e comprendere cosa si nasconde dietro l'acclamazione a "u' papà del reddito". Secondo le stime fatte dal sito Agendadigitale.eu, infatti, una persona sola può ricevere fino a 780 euro di reddito di cittadinanza. Una famiglia composta da due genitori e un figlio maggiorenne o un figlio minorenne, invece, può arrivare ad avere fino a 1330 euro al mese. E, se si considera che purtroppo in Italia il lavoro sommerso è ancora molto diffuso e che, come dichiarano molti imprenditori, ci sono persone disposte a non accettare offerte di lavoro regolari in modo tale da poter continuare a percepire il reddito, è facile comprendere quanto accaduto a Palermo. Sempre secondo i dati ufficiali diramati dall'Anpal, l'agenzia per il lavoro del governo, oltre il 70% dei percettori risiedono al sud, dove Conte ha la maggior parte dei consensi. È facile unire i punti per capire da dove nasca quel consenso.