Coronavirus, la Camera si riunirà solo il mercoledì

Anche la politica va in quarantena per contrastare la diffusione del coronavirus. La conferenza dei capigruppo della Camera dei deputati ha deciso che nelle prossime 3 settimane l'Aula di Montecitorio si riunirà solo il mercoledì.

"Nelle prossime 3 settimane la Camera dei Deputati lavorerà solo nella giornata del Mercoledì per uniformarsi il più possibile alle norme di salvaguardia previste dal governo per il contrasto alla diffusione del Coronavirus senza interrompere la necessaria attività legislativa" , lo aveva anticipato il deputato del Pd Emanuele Fiano su Twitter. La capigruppo del Senato non si è ancora espressa ma potrebbe andare nella stessa direzione. Le Commissioni parlamentari si adegueranno a loro volta e verranno convocate solo per discutere i provvedimenti da avviare al voto dell’Aula. Ciò significa che vi sarà uno stop anche delle audizioni. Resta, invece, confermato l'appuntamento di metà settimana con il question time dei ministri delle ore 15. "Salvato" proprio perché si tiene il mercoledì. La prossima settimana, sempre di mercoledì, si voterà anche sullo scostamento di bilancio, a partire dalle 11,30. Sempre stando a quanto si apprende dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, dal mese di aprile arriverà nell'Aula della Camera il nuovo decreto sul coronavirus.