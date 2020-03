Coronavirus, Capuozzo contro Sileri: "Dovevamo prepararci"

Toni Capuozzo interviene, ancora una volta, sul tema del coronavirus. Questa volta lo fa nel corso del programma di Massimo Giletti, Non è l'arena, in onda su La7. Dall'altra parte, a confrontarsi con il giornalista, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.

Capuozzo ha sottolineato il ritardo del governo nell'attuare misure per contrastare l'emergenza. E ha spiegato: " In Gran Bretagna c'è stata una riunione in cui hanno deciso cosa fare se la situazione diventa come in Italia, o peggiore ". Per esempio, "hanno deciso sospensione lavori parlamentari" e hanno disposto la possibilità di " richiamare i medici in pensione ad aiutare " gli operatori che non riuscissero a gestire l'emergenza, a causa degli eventualmente numerosi casi di contagio. In Gran Bretagna, sottolinea il giornalista, " si sono preparati prima ".

Per rispondere al giornalista interviene Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, che cerca di difendere l'operato del governo: " La prima ordinanza è stata fatta il 21 gennaio - spiega- il virus è stato comunicato l'8 gennaio. Da allora è un susseguirsi di ordinanze, task force e piani, modulati giorno dopo giorno ". E afferma: "La lotta oggi è salvare vite, limitare danni ". Infine, il viceministro lancia una proposta a Capuozzo: " Vediamoci per un confronto a maggio, quando avremo contato i guariti che saranno più di quelli che purtroppo moriranno ".