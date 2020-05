Coronavirus, Catalfo:"reddito di emergenza e stop ai licenziamenti"

Reddito di emergenza, stop ai licenziamenti e misure per colf e badanti. Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, in un'intervista al sito di Repubblica preannuncia alcune delle misure che saranno comprese nel prossimo decreto del governo.

Primo punto sarà l'allungamento delle misure di Cassa integrazione e lo stop ai licenziamenti: " Allungheremo la Cassa integrazione per ulteriori 9 settimane e lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi ". Per il ministro 5Stelle " Non c'è motivo di mandare via lavoratori in Cig " e continua:" Specie ora che abbiamo allargato la Cassa anche a chi ne era escluso, come il professionista con un solo dipendente ".

Poi Nunzia Catalgo parla anche di autonomi e partite Iva, tra i lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti del lockdown e dal blocco delle attività:"l 'indennizzo aumenterà a 800 euro e sarà pagato in automatico, o con un semplice clic di rinnovo, per il mese di aprile a quanti lo hanno già ottenuto per marzo. La mensilità di maggio andrà invece solo a chi ancora non ha potuto riaprire o l'ha fatto e può autocertificare perdite per la riduzione dell'attività ".

Inoltre, per tutti i lavoratori poveri, compresi gli autonomi, sarà possibile sommare "il piccolo sostegno" del Reddito di cittadinanza " fino alla soglia del Rem. Chi prende 200 euro di Rdc potrà integrare fino ad arrivare a 400 euro di Rem. Per un paio di mesi avrà un sostegno in più ".

Ed ecco la nuova misura, il Reddito di emergenza, che sarà rivolto agli " esclusi da tutte le protezioni sociali, quelli che non rientravano nei requisiti del Reddito di cittadinanza, i working poor che lavorano con salari da fame, i lavoratori del sommerso da sostenere in questa fase anche se il sommerso va combattuto in tutte le sue forme. Le famiglie piombate in disperazione e sconforto ".

A copertura della misura dovrebbero essere previsti tra gli 1,2 e 1,8 miliardi, mentre per i destinatari l'assegno dovrebbe variare da 400 euro per un single a 800 euro per una famiglia. I requisiti dovrebbero essere alleggeriti rispetto a quelli del Reddito di cittadinanza: un Isee fino a 15 mila euro, non conta la seconda casa e una giacenza sul conto corrente meno stringente.

Tra coloro che beneficerrano del Reddito di emergenza c'è anche chi già usufruisce del Reddito di cittadinanza e le due misure saranno cumulabili: " Il 20 per cento di chi prende il Rdc è un working poor - ha dichiarato il ministro Catalgo - l'importo è basso perchè viene integrato con un reddito, di solito molto contenuto. La crisi sanitaria ha eliminato anche quel reddito. E questo succede anche a chi ha una Cig con poche ore ", spiega il ministro.

Infine il componente dell'esecutivo Conte Bis anticipa anche delle misure di sostegno per colf e badanti, che potranno accedere ad un contributo meinsile tra i 400 e i 600 euro:" Per colf e badanti pensiamo a uno strumento inedito che varia a seconda delle ore di lavoro prestate, più adatto della Cassa integrazione per queste lavoratrici e lavoratori che spesso hanno anche più di un datore di lavoro-famiglia ".