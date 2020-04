Coronavirus, deputati Fdi in aula con mascherine tricolori

Un modo non solo per proteggersi dal coronavirus ma anche per dimostrare l’amore per la Patria e sostenere le aziende del nostro Paese che, in questo difficile momento, stanno cercando di andare avanti come possono quello promosso in occasione del Question time nell’aula di Montecitorio dai deputati di Fratelli d’Italia. I parlamentari hanno partecipato alla seduta con il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il ministro delle Pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti indossando mascherine davvero particolari: le protezioni contro l’infezione, infatti, aveva un Tricolore stampato. Un modello, questo, sino ad ora inedito tra i colleghi deputati.

Tra i presenti vi era anche Galeazzo Bignami, eletto con Forza Italia in Emilia Romagna ma passato nell'estate scorsa al gruppo di Fdi, era seduto alle spalle del vice presidente della Camera Fabio Rampelli ma, come è ovvio che sia, a debita distanza per rispettare le norme della Camera sul distanziamento dei deputati in aula.

All’AdnKronos, Bignami ha raccontato che quella mascherina patriottica è stata un regalo di Giorgia Meloni. "È stata una sua idea, le ha regalate a tutti i membri del gruppo parlamentare, sia alla Camera che al Senato" , ha affermato il deputato che ha spiegato che la leader di Fdi le ha prese da una azienda abruzzese che si è riconvertita.

In queste ultime settimane sono sempre più le aziende che stanno producendo mascherine tricolori. Tra queste, ad esempio, figura Rimat, una ditta umbra di Bastia attiva nel settore degli indumenti e accessori professionali che ha riconvertito parte della propria produzione adattandola alle esigenze del momento. E così, ispirato alle scie delle Frecce Tricolori, è nato il progetto #faccetricolori.